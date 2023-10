La campaña de la mejilla vuelve a encender el debate en la Comisión de Pesca en O Hórreo

Las dudas sobre lo que va a ocurrir en la próxima campaña de extracción de la mejilla volvieron de nuevo a la Comisión de Pesca del Parlamento. Lo hicieron a través de una proposición no de ley defendida por el socialista, Julio Torrado, y en la que este exigía a la Consellería do Mar que no se impongan zonas de recogida de la semilla a un sector bateeiro que lleva ya unos años sufriendo la escasez de su recurso primario. “Paren a tolemia de impoñer pola forza”, apuntó el vilagarciano. Advirtió que tras la nueva regulación de 2019 “hai menos cantidade de percebe e menos calidade de mexillón” y acusó a la Xunta de “non querer resolver o conflito, porque da a sensación de que están a desfrutar con el”. La previsión es que la campaña de extracción empiece a principios del mes de diciembre y, por el momento y según la portavoz popular, Teresa Egenique, la Consellería no prevé modificar su hoja de ruta. El PP apuesta por continuar aplicando las medidas propuestas para la recolección, producción y gestión e insiste en la necesidad del “diálogo con bateeiros e percebeiros para que ambas actividades se desenvolvan de xeito coordinado e en igualdade de condicións”. Reconoció la conservadora que es un “asunto complexo” y que hay “axentes externos” –como puede ser el cambio climático que repercute directamente en la temperatura del agua– que están afectando en el mejillón y también en su cría. Ni a Julio Torrado ni a la nacionalista Rosana Pérez les sirvieron las explicaciones de Egenique. La de A Pobra insistió en la necesidad de que se investigue “que está pasando nas nosas rías, que xa vimos advertindo que hai un problema” y recordó que “o propio sector advertiu xa hai un ano dos problemas que ía haber coa futura campaña”. La oposición considera, pues, que las medidas que aplica la Xunta son insuficientes y el PP defiende que sigue trabajando del lado del sector.