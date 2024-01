La campaña de rebajas no logra sacar del agujero al comercio de Vilagarcía

Las rebajas de enero, antaño muy esperadas por el pequeño y mediano comercio, no están dando los resultados esperados en Vilagarcía. “No está funcionando nada bien”, asegura Rocío Louzán, presidenta de Zona Aberta, que reconoce que “no sabemos lo qué, pero algo hay que hacer”.



En el sector tendrán que analizar, explica su portavoz, cómo salir de un agujero en el que llevan ya algunos años, con diferentes variaciones, ya que hubo campañas mejores que otras. La de este año no está siendo nada buena y Louzán no es optimista con respecto a que mejore. “Normalmente es enero el mes fuerte, ya que después vienen los carnavales...” explica.

Sin embargo, no ha sido así en esta ocasión y Louzán cree que han influido varios factores. En primer lugar, la climatología. “Llovió todo el tiempo y la gente si llueve no sale de casa”.



En segundo lugar, desde Zona Aberta apuntan a una reducción del gasto, motivada en parte por la subida de precios de la cesta de la compra, aunque Louzán también detecta cambios en el comportamiento del consumidor. “Se percibe que ahora prefieren gastar más en ocio que en comprar ropa u otros artículos”, apunta la presidenta de los comerciantes.

Las ventas por internet

En tercer lugar, se encuentra un factor en el que desde la asociación vilagarciana llevan tiempo incidiendo. “Peleamos mucho con el tema de las liquidaciones y descuentos antes de Navidad. Es algo que desvirtúa. La gente ya no necesita ir a las rebajas porque ya lo hizo antes de que empezaran”, explica Rocío Louzán.



Zona Aberta lleva años demandando a las administraciones un cambio de la legislación, especialmente de la gallega, que se flexibilizó en lo referente a los periodos de descuentos y liquidaciones. “Antes todo el mundo esperaba por las rebajas y ahora todo eso se perdió. No necesitamos salir”, explica Rocío Louzán.



Y es que ahí entra otro problema, las ventas por internet, que también afectan de lleno al pequeño y mediano comercio. “La gente ya no tiene por qué salir a comprar”, se lamenta Louzán.



Existe una herramienta que UPTA pone a disposición del sector para desarrollar una APP de venta online con reparto a domicilio. El plan es ambicioso pero, precisamente por ello, Louzán señala que requeriría de persona específico para su desarrollo, algo con lo que no cuentan. La solución es compleja sobre todo porque, precisamente, lo de esta campaña les pilló por sorpresa. Sí funcionaron, por ejemplo, sectores puntuales, como el del deporte, con los bonos deportivos, pero también en determinados momentos.

“No sé qué es lo que tenemos que hacer, pero algo tenemos que hacer”, señala Rocío Louzán, que pide a las administraciones que se pongan las pilas para las medidas que sean de su competencia ya que si no, en poco tiempo, “no quedaremos nadie”