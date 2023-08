La capilla de Cortegada tendrá un uso cultural

La intervención que se llevará a cabo en la capilla de la isla de Cortegada incluye una investigación arqueológica, según aparece recogido en la memoria del proyecto, que señala que el edificio tendrá un uso cultural. La Xunta, a través de la Consellería de Cultura, licita la rehabilitación por 550.981,68 euros. El procedimiento se encuentra en fase de presentación de ofertas.



La capilla fue construida en el siglo XIV pero en el XVII se mandó reubicar donde se encuentra actualmente, ya que antes estaba más hacia el interior de la isla.



La Virgen de los Milagros contaba con un buen número de devotos que acudían a rendirle culto, por lo que la capilla nace ligada a un asilo-hospitalillo para los peregrinos, que también se trasladó de lugar, Sobre la historia de ambos ahondarán durante la intervención que se llevará a cabo,



La capilla es de estilo renacentista, de planta rectangular, con restos de sacristía y del antiguo hospital en su fachada sur. “Forma un conxunto interesante co cruceiro, a escalinata e a propia praia”, recoge el proyecto técnico.



Exvotos de barcos

Fruto de la devoción por la virgen de Cortegada, en 1924 se conservaban exvotos de barcos colgados del techo, según recoge Fermín Bouza-Brey en uno de sus textos, en el que también habla de la existencia de tres altares churriguerescos.



La memoria que justifica la actuación destaca que la falta mantenimiento y conservación adecuados provocó en los últimos años la ruina de la capilla y el hospitalillo, con el derrumbe de toda su cubierta y la inclinación de las fachadas.



En 2017, la Dirección Xeral de Patrimonio ya realizó obras de consolidación de urgencia, que incluían eliminación de la vegetación o apuntalamiento y cierre provisional, entre otras.



“O estado da edificación require realizar a reconstrución das partes derrubadas do edificio, así como a posta en valor do seu contorno para incorporalo aos usos do Parque Nacional das Illas Atlánticas, recuperando a memoria das xentes que habitaron na illa no pasado”, señalan en la memoria del proyecto, que incluye dotar de un uso cultural al edificio.



Las obras que se proyectan incluyen la reconstrucción de la bóveda de cañón del presbiterio, recuperando las piezas de cantería; la reconstrucción de las partes de los muros derrumbados; limpieza y rejuntado de la cantería de los muros aún en pie con mortero y cal hidráulica; limpieza de los muros interiores de la capilla, conservando los restos de posible policromía existente, y saneamiento y drenaje del interior. Además, se colocarán nuevas carpinterías de madera en puertas y se acristalarán las ventanas, manteniendo la necesaria ventilación del interior. El edificio tendrá, tras las obras, una nueva cubierta a base de estructura de madera, entablado de castaño, aislado térmico, placas onduladas de fibrocemento y acabado exterior de teja. El exterior de la capilla también se acondicionará. La investigación arqueológica será de todo el conjunto