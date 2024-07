Carril estrena el primer cabezudo con síndrome de Down de España y rejuvenece el resto de figuras

Carril no ha querido esperar a sus fiestas para presentar la nueva imagen de sus gigantes y cabezudos, símbolo de una localidad que está muy orgullosa de unas figuras que son ya el símbolo de todo un pueblo. La Praza da Liberdade se llenó de curiosos que no quisieron perderse los cambios de un total de ocho figuras (5 gigantes y 3 cabezudos), que lucirán con sus mejores galas tanto en Santiago Apóstol como en San Fidel este verano. La gran novedad llega como sinónimo de inclusión e integración. Si ya tenía al primer gigante de España (el primero está en Cataluña), ahora la localidad cuenta con el primer cabezudo con síndrome de Down de España, inspirado en Aroa Sanchez, una niña de 9 años vecina del lugar.

Su figura fue elaborada por el artista vilagarciano Juan Carlos “Platis”. Se llama Bígara, en homenaje a la familia de Aroa conocida como “a dos caramuxos” (denominados bígaros en español). Su madre, Luz Alonso, señaló que “con este cabezudo se visibiliza no solo a personas con síndrome de Down, como mi hija, sino también a otras con necesidades especiales con Asperger, TDH o autismo por ejemplo”. Fueron Luz Alonso y su marido, José María Sánchez, los que hicieron posible la creación del cabezudo.



Esta figura inspirada en Aroa no es la única que salirá por primera vez a la calle con motivo de las fiestas. También lo hará la del cura –inspirado en uno de los párrocos que tuvo Carril, Manuel “Cotelos”– y que se ha hecho realidad gracias a Tati. Una figura que –en Carril– todo el mundo recuerda bien por oídas o por haberlo conocido en persona.

El resto de cabezudos también han experimentado un importante lavado de imagen. El Concello puso la financiación para preparar al Enanito das Uvas y a la Maruxa. La Cofradía de Pescadores y Calefacciones Villar financiaron por su parte la mejora del Rey.



Desde la comisión de Santiago Apóstol, Guillermo Fernández destacó también a Manuel Bóveda, “alguén para o que non temos palabras, que sen a súa familia estes cabezudos non estarían aquí se non se lle desen no seu día os coidados que precisaban”. El benefactor recibió un pequeño detalle de cerámica con forma de barco por su contribución a las fiestas carrilexas durante décadas. Lo recogió visiblemente emocionado.



El alcalde, Alberto Varela, y la edila de Cultura, Sonia Outón, acudieron a la presentación de los renovados cabezudos, junto a otros miembros de la Corporación. Varela destacó que “ten que ser un orgullo para Carril o de visibilizar a persoas con necesidades especiais, pero con capacidades excepcionais”. Manifestó que “o coidado da cultura popular é moi importante e esperemos que estas figuras poidan manterse agora por outros 70 ou 100 anos máis”.



Lo cierto es que la presentación de los cabezudos supuso un día de fiesta absoluta para Carril. No solo para los más pequeños de la casa, sino también para familias enteras que recuerdan desde siempre a estas figuras amenizando las procesiones y los pasacalles. De hecho los gigantes y cabezudos se arrancaron a bailar al son de la gaita y muchos aplaudieron su presencia en la Praza da Liberdade.



Aquellos que no hayan tenido la ocasión de verlos en acción podrán hacerlo tanto en las fiestas del Santiago Apóstol –la próxima semana– como en las de San Fidel –ya en el mes de agosto–.