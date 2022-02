CC OO exhibe fuerza y reúne a miles de contrarios al preacuerdo de la conserva

“A igual traballo, igual salario” o “Convenio xusto xa” fueron algunos de los lemas que se pudieron ver en la gran manifestación convocada por Comisións Obreiras en Boiro. Miles de personas recorrieron las principales calles de la localidad como reacción al preacuerdo de la conserva firmado el jueves por CIG y UGT y del que CC OO se desmarca por considerarlo un “atropelo” contra el sector. Tres autobuses llenos fletados por el sindicato salieron de O Grove y Vilagarcía para reunirse en O Barbanza, en donde la presencia de la industria conservera es mayoritaria. Muchas trabajadoras también acudieron en coches particulares. Desde CC OO califican de “todo un éxito” la convocatoria, teniendo en cuenta que la unidad sindical que se había logrado al principio de las negociaciones ha estallado por los aires y provocado una guerra abierta principalmente entre Comisións y la CIG. Mientras que desde la central nacionalista Rosa Abuín definía el preacuerdo como “o mellor da historia acadado no sector da conserva” en Comisións decidían seguir adelante con la manifestación de ayer por considerar que lo acordado no soluciona dos de las líneas rojas que, dicen ellos, habían trazado. “Nin estamos dacordo en que se manteña a brecha salarial nin tampouco nas condicións do cuarto turno”, insistían ayer. A mayores los representantes sindicales denunciaron en la protesta de Boiro que los sueldos previstos por el citado convenio para la industria de conservas en Galicia son un 25 % inferiores a la media del sector alimentario.





El preacuerdo firmado en Madrid debe ser ahora ratificado por las asambleas de trabajadores. La CIG iniciará a partir de mañana las reuniones en los diferentes centros de trabajo y también -según explicaron ayer mismo- lo hará Comisións Obreiras. Justo con el objetivo contrario. Los prmeros para convencer a las trabajadoras (dado que es un sector fuertemente feminizado) de que el preacuerdo mejora considerablemente sus condiciones laborales y los segundos para intentar frenar la puesta en marcha de un convenio que tiene una vigencia de cuatro años.





CC OO volvía a reiterar ayer que el preacuerdo firmado no soluciona los problemas de precariedad laboral y de discriminación de género y anunciaron que seguirán con las medidas de protesta y movilizaciones para intentar que no llegue a cristalizar.