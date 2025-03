El Centro de Educación Especial sale a la calle para reclamar una enfermera que atienda a 25 niños en alerta escolar

La comunidad educativa del Centro de Educación Especial de Vilagarcía está en pie de guerra. Exigen que la Consellería de Educación les dote del servicio de Enfermería a tiempo completo que tenían hasta ahora y sin el que temen quedarse al compartir a la profesional actual con una niña de Ribadumia. Entienden desde la ANPA que esto deja a los niños y a las familias totalmente desamparadas, dado que –así lo exponen desde la Asociación de Nais e Pais– hay un total de 25 alumnos en alerta escolar. Es decir, que necesitan cuidados específicos y tienen necesidades especiales. “Son 25 de 62. ¿Acaso no necesitamos a esta profesional?”, se pregunta la representante de la ANPA, Conchi Ventoso.

Esquela distribuida para convocar la movilización del viernes



Indica que en los últimos meses desde el centro han tenido que llamar al 112 por algún tipo de emergencia con el alumnado y que la última fue el jueves pasado. De ahí que insistan en una solución para que la enfermera esté más de dos horas al día en el Centro de Educación Especial. Ventoso indica que se dio traslado de la queja y de la situación a Inspección de Educación hace ya unos días, pero que no han recibido respuesta al respecto. “Nos están dando largas”, expone la representante de la ANPA. Indica que “estamos en marzo y no sé cuánto tiempo pretenden esperar para solucionar esta cuestión”. Señala que la “excusa no puede ser que no hay enfermeras, porque sí las hay”.



Protesta para “visibilizar”

Así pues, y con el objetivo de visibilizar su problemática la comunidad educativa ha convocado una protesta para este mismo jueves a partir de las seis de la tarde en la Praza de Galicia. “Llevaremos a los niños, en otras ocasiones no lo hemos hecho, pero creemos que es importante que se visibilice cuáles son las necesidades”, indica Ventoso.



Los convocantes también movilizarán a los alcaldes no solo de la capital arousana, sino de otros municipios de donde proceden las familias afectadas. “Aunque el centro está ubicado en Vilagarcía su influencia va más allá, dado que hay niños de otras zonas como Vilanova, A Illa, Cambados, Portas, Barro, A Estrada...”, indican desde la ANPA.



No es la primera vez que desde el Centro de Educación Especial de Vilagarcía recurren a las movilizaciones para exigir lo que ellos consideran unas condiciones dignas para su alumnado. El pasado mes de octubre iniciaron medidas de presión para conseguir dos cuidadoras más, y finalmente la administración autonómica atendió sus demandas.



Dada la gran cantidad de niños que hay en este centro ubicado en la capital arousana la ANPA entiende que la administración autonómica no puede seguir dilatando la decisión sobre este asunto y debe tomar medidas de forma inminente.