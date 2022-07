Los ciclistas deberán circular en Vilagarcía a mínimo un metro de peatones y fachadas

Los ciclistas que circulen por Vilagarcía deberán hacerlo a un mínimo de un metro de distancia de peatones y fachadas de edificios. La medida –presentada en el Pleno de ayer a modo de alegación por parte de Ciudadanos y aprobada por unanimidad– se introducirá en la actual ordenanza de circulación. Eso sí, para el paso final deberá contar con un informe favorable de la Policía Local que todavía no se ha emitido. El portavoz de Cs, David Oliveira, defendió que esta es una cuestión a tener en cuenta dado que “hai ciclistas que circulan moi pegados ás fachadas dos edificios ou dos portais e iso pode provocar inseguridade para os que saen andando dos mesmos”. Un apunte en el que estuvieron de acuerdo todos los grupos. No fue el único cambio introducido ayer en la citada ordenanza. De hecho también se aprobó permitir que las bicicletas lleven remolques para el traslado de paquetes, niños o mascotas. Una medida que –explicó la portavoz del gobierno, Tania García– se hace en respuesta a una demanda del colectivo Arousa en Bici. Sobre este aspecto la oposición recriminó al gobierno municipal el hecho de que esta demanda tuviese que hacerse públicamente en la reunión del PMUS celebrada hace unos días en Vilaxoán. “É incrible como esta petición é de hai xusto un ano e un veciño tivese que ir a recordarlles na reunión do PMUS que non fixeran absolutamente nada ao respecto”, criticó abiertamente el portavoz de En Común, Juan Fajardo. Reprimenda que también compartió la líder de Podemos, María de la O Fernández, respecto a la “lentitude do goberno á hora de redactar a nova ordenanza na que deben figurar os novos horarios de carga e descarga, os aparcamentos para residentes ou o uso dos patinetes e da que aínda non sabemos nada”. Y es que la preocupación que hay en la capital arousana sobre cómo y por dónde deben circular los patinetes (o vehículos de movilidad personal-VMP) también la trasladó el edil del Partido Popular, Roberto Domínguez, que recordó que “llevamos este grupo desde el año 2019 pidiendo que su uso se regule por ordenanza y entre excusa y excusa seguimos esperando. Dado que ya abren la puerta a la introducción de remolques en las bicis podrían haber metido también lo de los patinetes eléctricos”. El portavoz nacionalista, Xosé Lois Leirós, hizo referencia en su intervención a que “parece que para vostedes só existen as ciclovías e o casco urbano”. Todos aprobaron, no obstante, el cambio puntual en la normativa. El alcalde, Alberto Varela, recordó la “aposta clara deste goberno pola bicicleta como medio de transporte” y apuntó que “estamos traballando para que a nova ordenanza estea lista a finais de ano”.









Las asistencias







La sesión plenaria empezó con un tono algo bronco en el punto en el que se debatía el destino de los remanentes de tesorería. El alcalde recriminó a la oposición “que sempre se nos diga que non contamos con eles e despois non aparecen, por exemplo, polas xerencias de urbanismo”. Algo que sentó muy mal en las filas de la oposición y, sobre todo, a Ciudadanos y a En Común. El portavoz de la formación naranja, David Oliveira, ironizó con “o día que teñamos esa xunta vén vostede á batea e eu veño á reunión”, mientras que Juan Fajardo señaló que “vostedes son moitísimos concelleiros liberados que cobran do Concello e o resto temos que traballar e non temos a disposición que teñen vostedes, como poden entender”.