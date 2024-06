El cielo de Arousa se ilumina en la noche de San Xoán con el encendido de cientos de hogueras

Arousa celebró ayer la noche más corta y mágica del año con cientos de hogueras por toda la Ría, sardinas, música y mucho ambiente festivo. Una velada cargada de ilusión y en la que se hace indispensable encender las “cacharelas” y saltarlas para atraer la buena suerte. La mayoría, como es habitual optó hacer el salto con los pies descalzos, sobre la arena de las playas.



En Vilagarcía, sin embargo, fue un San Xoán algo atípico por la prohibición de realizar las hogueras en los arenales de A Concha y A Compostela por los trabajos de regeneración. Sin embargo, Carril y Vilaxoán si contaron con fuegos que encendieron la misticidad de esta especial noche en la capital arousana. No obstante, hubo un total de 267 permisos para realizar hogueras en todo el municipio.

Las sardinas fueron el plato preferido para la cena | g.salgado



No defraudó tampoco San Xoán, como es habitual, en el barrio de O Piñeiriño, donde se repartieron 300 kilos de sardinas a los asistentes. Y es que no había excusa para no pasárselo bien en el barrio por la celebración del San Xoán de As Pistas, donde también se podía degustar churrasco —a parte de las tradicionales sardinas— y disfrutar de la música de la orquesta Marbella y los DJs Dumore, Mike Martin, MRJ y Rubén Rey. Las sardinas con pan y el churrasco también se disfrutaron en Rubiáns en una velada amenizada por DJ Óscar.



En el resto de la comarca no fue diferente, con cientos de hogueras autorizadas en plazas, que encendieron e iluminaron el cielo de la Ría. Una de las citas más populares es la del barrio de Vilariño de O Hío, en la que no faltó foliada, churrascada y los ritos clásicos de esta fecha.

Cientos de kilos de sardina se asaron la pasada noche en las localidades arousanas | g. Salgado



En Ulla-Umia destaca sobre las demás la de Caldas, organizada habitualmente por los hosteleros del entorno del río Bermaña. Allí se repartió un millar de raciones de sardinas y se saltó la gran hoguera instalada en medio del río. Una noche que, además, se cerró de la mano de Catuxa Salom.



La mágica noche también se vivió con fuerza en O Barbanza. En Cabo de Cruz lo hicieron de la mano del San Xoán Fest, que subió al escenario a Dumore, Matrek, Carlos López, Places y Manu X. Las sardinas también se comieron en la parroquia ribeirense de Artes y en la de Palmeira, donde hubo verbena con Planet Disco Móvil y Tito Maverick. Rianxo también entró en ebullición por San Xoán con verbenas en Asados, a cargo de la orquesta Panamá y la discoteca móvil Chocolate, y en Taragoña, con Charleston Big Band.



Fiestas a parte, las consignas de los arousanos pasaban por realizar los tres ritos de la mágica fiesta: Saltar una hoguera, hacer “o cacho” y la queimada, a la que algunos también se animaron.



Fiestas en Baión

Lejos de terminarse, las celebraciones en torno a San Xoán continúan durante la jornada de hoy, especialmente en la parroquia vilanovesa de Baión, donde Panorama y Gran Parada, dos orquestas de renombre, animarán unos festejos que se prevén multitudinarios.



La programación se iniciará por la mañana con la tradicional tirada de fuegos, pasacalles a cargo de la Charanga Xuntanza y misa cantada por el coro Santa María de Paradela, con la consiguiente procesión en honor a San Xoán. Unos festejos que prometen y que continuarán con un concierto de la citada charanga y la gran verbena, donde repite este año la orquesta Panorama, que habitualmente atrae a su región de fans a su paso por la geografía gallega. La agrupación estará acompañada por Gran Parada, que animará esta noche en Baión.