Cierran los parques de Bomberos de Vilagarcía y Ribadumia

Los parques de Bomberos de Vilagarcía y Ribadumia estuvieron cerrados durante la jornada de ayer, dejando de nuevo a la comarca de O Salnés sin este servicio. Una situación que se enmarca en el conflicto laboral que el persoal antiincendios mantiene con el Consorcio, reclamando un convenio autonómico y la conversión de indefinidos en fijos, tal y como establece una sentencia del Tribunal Supremo que sienta jurisprudencia en la materia.



Los Bomberos llevan en huelga en Galicia desde junio, aunque en O Salnés comenzó meses antes. Durante este tiempo, fueron numerosas las jornadas en las que los parques estuvieron cerrados, los dos a la vez o uno de ellos.

Se debe, cabe destacar, no al hecho de que los Bomberos estén en huelga ya que, hasta el momento, ninguno se ha acogido a este derecho. La medida que sí han adoptado mientras no se resuelva su conflicto es la de no realizar más servicios extraordinarios. Por ello, los parques deben cubrirse con los turnos ordinarios, pero muchas veces no se logra, lo que para la plantilla es una clara muestra de la “precariedad” en lo referente al personal.



Es una de las reivindicaciones de los trabajadores en un conflicto que, hace unos días, llegó al Pleno de la Diputación.