La CIG denuncia que el personal de Emerxencias tiene que esperar con los pacientes hasta que pasen el triaje

El personal de Emerxencias Sanitarias denuncia que en las urgencias del CHOP (Montecelo y Salnés) tienen que esperar por el triaje de los pacientes que llegan en una Unidad de Soporte Vital Básica. Explican que, en el caso del hospital provincial, mientras tanto, las ambulancias no pueden salir a hacer un nuevo servicio. Sobre el centro de Ande, señalan que tene que esperar por la falta de camillas, en algunos casos, o por no haber box disponibles para los enfermos. El sindicato CIG señalan que eximen de responsabilidad al personal y apuntan a quien dio la orden: La dirección de Urxencias o la Xerencia del área sanitaria.



Según explica el representante de Fgamt-CIG, Xabier Aboi, esta norma supone una espera innecesaria para pasar el paciente a cargo del Hospital para su triaje, “mantendo ocupada e inoperativa unha ambulancia durante un tempo indeterminado, tendo que estar os técnicos co doente, nalgúns casos en cadeira de rodas, desde 15 minutos a máis dunha hora, e estando en ocasións varias ambulancias por este motivo paradas ao mesmo tempo”.



En este sentido, Aboi señala que parte del problema viene del colapso en el que están los PAC, “provocado pola Consellería de Sanidade” y afirma que si la decisión deriva de la falta de personal “o que teñen que facer é contratar máis”.



Aumento de la población

Aboi advierte que en un tiempo en el que la población aumenta hasta triplicarse en época estival, “non se pode permitir que os vehículos de emerxencia, cada vez máis saturados e demandados, estean parados no hospital por unhas normas absurdas e sen ningún tipo de criterio”.



En este sentido, el delegado nacionalista apunta a que en todos los casos en el que un paciente solicita una ambulancia “teña que esperar até que este e libere en urxencias do hospital, dándose casos de patoloxías tempo dependentes (infartos, ictus, paradas cardio respiratorias o accidentes) nos que estas unidades de Soporte Vital non chegan a tempo para uha atención sanitaria de calidade, influíndo negativamente na saúde do doente”.



Por ello, la CIG y el personal de emergencias sanitarias denucnia que la dirección del 061 “a sabendas destas prácticas, non fai absolutamente nada para mudar esta situación”, sobre todo teniendo en cuenta que la central de coordinación tiene potestad para gestionar los recursos de emergencias, pero “mira cara outro lado, en lugar de tentar mudar esta situación”. Por ello, Aboi señala que el 061 “agóchase” y presiona al personal técnico.