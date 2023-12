Cintora: "Lo pasas muy mal cuando te ponen etiquetas"

El periodista Jesús Cintora estuvo en el Salón García para abordar la problemática relación entre el poder y el periodismo y hacer un análisis sincero y valiente sobre la actualidad. "Lo pasas muy mal cuando te ponen etiquetas", dijo el soriano, que lamentó que se le criticó más por llevar a Pablo Iglesias a su tertulia que a un condenado por corrupción.

"Yo soy periodista", se reivindicó Cintora, que recordó que había sido apartado de programas por un Gobierno de derechas y por otro de izquierdas. También habló de la soledad del oficiante cuando los teléfonos dejan de sonar y de la gente a la que se dio voz cuando no estaban arriba y que después "ayudan a hacerte caer".

Cintora también reivindicó una televisión pública en el que el conocimiento pese más que el entretenimiento y recordó figuras como Jesús Hermida o Iñaki Gabilondo, entre otros. No faltó en el repaso alusiones a Florentino o Ferreras, pero también puso responsabilidad en el espectador y lector. "Hay buenas crónicas en El Español y en el Confidencial", dijo el presentador, que animó al público a contrarrestar, a leer muchos medios diferentes y a buscar "información" y no una opinión afín.

En un acto en el que no faltó el humor, Jesús Cintora rindió también homenaje a su familia de trabajadores y al abuelo que siempre quiso que estudiara. "El saber no ocupa lugar", le decía. Incluso aquello que "No quieren que lo sepas".