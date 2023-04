Las cofradías arremeten contra el presidente de UPTA: “Ponse do lado do máis forte en cartos sen antes documentarse”

Las declaraciones del presidente de UPTA, Eduardo Abad, sobre el conflicto de la mejilla posicionándose del lado del sector bateeiro han echado más leña al fuego a una situación ya tensa de por sí. Las cofradías de pescadores con sector del percebe en la provincia de Pontevedra han emitido un comunicado durísimo contra Abad al que acusan de sus “desafortunadas e á vez despreciables manifestacións” en días días pasados. Las cofradías exponen sobre Abad que “aquel que presume de representar a un colectivo, neste caso o dos autónomos, se posicione ao carón de empresas poderosas e cuxos propietarios nun número considerable son sociedades mercantís”. Sobre este posicionamiento de UPTA se preguntan: “Seica os percebeiros, armadores de pesca artesanal, mariscadores... non son autónomos do mar?”. De ahí que no entiendan como el presidente de una organización “sindical-patronal se identifique e se poña ao lado da parte máis forte en cartos no conflito da mexilla sen antes documentarse e decatarse da realidade”.

Los pósitos en cuestión van más allá y tildan a Abad de ser “un especialista en coller trens en marcha” y lo definen como “un intruso temerario que predice o futuro, manifestando que se acaba o mundo se os bateeiros tivesen que baixar a súa produción, cando non están regulados nin controlados en absoluto e que nos dous últimos anos bateron o récord nas súas ganancias”. Lamentan las cofradías que el presidente de UPTA se “atreva a obviar e menosprezar aos profesionais autónomos do sector percebeiro sen ter coñecemento da causa” y se sorprenden de que “en momentos de lucidez e de delirios de grandeza este personaxe compara o problema da mexilla coa catástrofe do Prestige”. Una comparación que no les ha gustado nada, pero sobre la que también han opinado. “Tras o afundimento do Prestige víronse afectados máis de 2000 quilómetros das costas portuguesa, española e francesa, e coa extracción indiscriminada de mexilla estanse a arrasar uns 1.350 quilómetros do intermareal das provincias de A Coruña e Pontevedra”. Van más allá apuntando que “as ondas de chapapote ata poderían ser comparables cos verquidos de refugallos procedentes do laboreo do mexillón en batea, os que se sospeita perxudican en gran medida a produtividade dos bancos marisqueiros no interior das rías”.

Las cofradías acusan a Abad de “aproveitado e rancio sumándose case sempre tarde aos conflitos cun único afán de protagonismo e utilizando prácticas de todo carroñeiras”. Incluso lo acusan de sumarse puntos por la consecución del coeficiente reductor para redeiras y mariscadoras “cando as cofradías levaban anos loitando por esta mellora de todo xusta, feito do que nunca presumiron”.



Los ánimos están muy caldeados con los bateeiros anunciando más medidas de protesta y con cofradías y percebeiros con una protesta convocada para el próximo sábado día 15 ante San Caetano en contra de la decisión de Mar de abrir zonas a la mejilla.