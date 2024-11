Colectivos de la memoria exigen la retirada de nombres franquistas del callejero y acusan a Ravella de “incoherencia”

Los colectivos de Vilagarcía que se dedican desde hace años a la recuperación de la memoria histórica (O Faiado da Memoria y la Iniciativa Cidadá pola Memoria) acusan directamente al Concello de “incoherencia” por el anunciado homenaje a cuatro víctimas del nazismo. La propuesta de Ravella es la colocación de unos adoquines (siguiendo el proyecto “Stolperstein” del artista alemán Gunter Demnig) en puntos como la Praza da Liberdade de Carril, la de Rafael Pazos en Vilaxoán o la confluencia de Valentín Viqueira y Rey Daviña. Ante esto los colectivos se muestran indignados. “Anuncian unha homenaxe en diferido e, por encima, cunha enorme falta de rigor e unha absoluta incoherencia”, declaran.



Margarita Teijeiro hizo referencia al hecho de que uno de los anunciados adoquines vaya en Rey Daviña cuando “é sabido que foi presidente da Deputación no ano 1938 e alcalde franquista e durante moitos anos no cargo”. Recalcó que “é certo que Rey Daviña non está na nosa memoria como un home de sangue, pero si que é un home dese réxime”. El hecho de colocar ahí uno de los adoquines le parece a ambos colectivos una “auténtica falta de respecto ás vítimas e á propia democracia”. Exigen, pues, “unha rectificación”. “É terrible”, añaden.



De hecho critican al Concello por promover este homenaje y, en cambio, incumplir la Ley de Memoria Democrática en otras cuestiones como la retirada de los nombres vinculados al régimen franquista de las calles de la ciudad. General Yagüe, Conde Vallellano, Fariña Ferreño, Almirante Fontán, Rivero de Aguilar o Rey Daviña son algunos de los nombres que todavía están en el callejero. Amenazan desde los colectivos que “non nos queda tan lonxe Ferraz para dicirlles que o seu partido está incumprindo a súa propia lei dende hai anos”.



Además del cambio de nomenclatura de las citadas calles también exigen el cumplimiento del acuerdo plenario en el que se decidió rendir homenaje con un hueco en el callejero a Pando y Paratxa. “Non se moveu nin un dedo nese sentido”, apuntó Xosé Castro Ratón. “Todo iso segue igual e permítense o luxo de facer esta proposta dos adoquíns. Primeiro hai que hixienizar”, declaró Teijeiro.



Aparte de exigir “coherencia” al gobierno local a la hora de promover homenajes los colectivos también criticaron la “falta de rigor e de investigación” del proyecto de los adoquines en Vilagarcía. “É unha iniciativa que se pode ver en distintos puntos de Europa, pero donde se colocan os adoquíns non é nas rúas porque si, senón nos lugares que foron as casas dos represaliados por exemplo. Entendemos que se teñen que facer as cousas tal e como foron concebidas e non de calquera maneira”, manifiestan desde el local de O Faiado. Ocurre en ciudades de la República Checa o de la propia Alemania, entre otras.



Los dos colectivos también reivindican el trabajo que llevan realizando de forma altruista todos estos años en favor de la memoria, también hablando precisamente de algunos de los represaliados por los nazis que ahora van a ser homenajeados por Ravella. “Para falar de memoria non fai falla que veñan a nós, porque a memoria é de todos, é historia. Si pensamos que o alcalde debería ter un pouco de empatía pola xente que traballa activamente sen cobrar”.