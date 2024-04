"Comelixos", los monstruitos que enseñan a reciclar en Vilagarcía

Monicartón, Rubénvases, Vidroberto, Organicarme y Doloresto son las mascotas que Vilagarcía utilizará a partir de ahora para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de separar los residuos y reciclar. Bajo el nombre de “Comelixos” la campaña está promovida por el Concello de Vilagarcía y por Urbaser, la actual adjudicataria del servicio de limpieza y recogida de basura.



Una de las novedades es el estreno de una página web (medioambiente.vilagarcia.gal) en la que el ciudadano tiene toda la información a golpe de click. Desde Urbaser explicaron que en este portal –adaptado a los teléfonos móviles– pueden consultarse entre otras cuestiones los horarios y los lugares en los que están colocados cada día los Puntos Limpos Móbiles. También aquellas zonas en las que hay un contenedor para el reciclaje de aceite doméstico y puntos de compostaje comunitario. “De momento están funcionando cinco islas, pero a intención é que estas se vaian ampliando a outras zonas periurbanas ao longo de todo este ano”, dicen desde la adjudicataria.



El alcalde, Alberto Varela, manifestó que el tránsito de la anterior adjudicataria a la actual conlleva un período de adaptación y que todas las cuestiones que se vayan viendo que se pueden perfeccionar se irán matizando en los próximos meses.



Buzón de sugerencias

Uno de los apartados más interactivos de la nueva página web es el de buzón de quejas y sugerencias. Será a través de él desde el cual los ciudadanos podrán hacer llegar peticiones a la empresa o quejarse por si alguno de los servicios no está funcionando correctamente.



Cabe recordar que –desde la implantación de los nuevos contenedores de basura– han sido alrededor de un centenar las quejas que llegaron a Ravella sobre la colocación de los mismos o sobre lo insuficientes que son en algunos puntos concretos de la localidad. Esto, según expresaba el regidor socialista y también representantes de Urbaser, también se irá corrigiendo en las próximas semanas.



Los voluminosos

Alberto Varela también hizo un llamamiento a la ciudadanía no solo a la hora de reciclar y separar los residuos. “O planeta estánolo pedindo”, indicó. También en lo que respecta al abandono de voluminosos en la calle. Matizó que ahora no hay excusas dado que el servicio de recogida en la capital arousana se ha reforzado y que “chamar por teléfono non custa nada e se ese moble estivo anos na casa pode esperar uns días máis”. El teléfono para este tipo de servicio es el 986 501 617. La recogida de voluminosos se realiza de lunes a viernes y la de podas vegetales de lunes a sábado.



Materia orgánica

Desde Urbaser explicaron que la materia orgánica supone la mitad de los residuos que se generan en la capital arousana. Indicó que su gestión se realizará en tres puntos. El contenedor marrón para aquellos edificios que carecen de parcela; los composteros individuales para los que sí cuentan con terreno o finca y los comunitarios para zonas menos urbanas, pero con gran concentración poblacional.

Lo que ya está funcionando –con gran éxito según Urbaser– es la recogida de papel y cartón puerta a puerta para los negocios de Vilagarcía que así lo soliciten, como figura en la web.

El contenedor marrón

El contenedor marrón –aquel encargado de recoger los residuos más orgánicos– todavía no está instalado en Vilagarcía, pero su llegada será en unas semanas. Funcionará con una tarjeta que ya puede solicitarse, gratuita y que será por unidad familiar. Desde Urbaser y el Concello ya están preparando una campaña informativa para que la población conozca debidamente qué usos debe dar a ese contenedor y qué residuos deben depositarse en los mismos. Estos estarán ubicados en las mismas islas que el resto de contenedores, para facilitar a la gente la gestión de sus residuos y el reciclaje de los mismos. Su implantación es la más esperada.