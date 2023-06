El comercio local se planta y no adelantará las rebajas

Las grandes cadenas comienzan hoy las rebajas de verano. Bastante antes de lo que se solía hacer en años anteriores y el comercio local de Vilagarcía se planta. “No podemos seguir a este ritmo”, asegura Rocío Louzán, presidenta de Zona Aberta, que se muestra muy molesta con la flexibilidad que concede la legislación para este tipo de situaciones que considera discriminatorias.



“No vamos a empezar las rebajas diez días antes”, apunta Louzán, que considera que esta tampoco sería la solución para la bajada de ventas que notaron en esta larga primavera. “Hay que pagar también a los transportistas, los gastos... Las rebajas no nos van a ayudar a paliar la mala temporada”, explica la portavoz del pequeño comercio.



Cada vez son más las campañas que se realizan con descuentos, como el Black Friday, y los pequeños y medianos comercios sienten que no compiten en igualdad de condiciones.



“Esta noche (por la pasada) ya podías hacer compra online con rebajas. Es imposible competir en estos términos. Nosotros tenemos que optar por otro tipo de solución: Calidad, cercanía, asesoramiento... Es lo que podemos hacer. Y ofrecer un producto distinto a las cien mi chaquetas iguales que se ven”, explica Rocío Louzán.

Bajada de ventas

Precisamente Zona Aberta lleva años luchando para que la legislación se vuelva más dura y fije con precisión los periodos de descuentos, así como otras prácticas que no ven con buenos ojos. “Ellos pueden poner producto de continuidad. Nosotros no tenemos de eso, o es ropa de invierno o de verano. Y con el calzado ya no te digo nada”, apunta la presidenta de Zona Aberta.



Sin embargo, lo que sucedió en los últimos tiempos fue precisamente la tendencia contraria: La liberalización del comercio y la flexibilidad de las legislaciones, de cara a dar “más facilidades” a grandes cadenas y superficies.

“Nos lo están poniendo muy difícil”, se queja Rocío Louzán, que reconoce que sus protestas cayeron en “saco roto” y reclama un mayor control en este tipo de periodos, para que no se dé una competencia desleal con los comercios de proximidad.