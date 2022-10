El Concello activa una campaña para erradicar el abandono de voluminosos

El Concello de Vilagarcía reactivará una campaña informativa que ya se ejecutó hace unos años para contraatacar el abandono de residuos voluminosos en la calle. Y es que en los últimos meses es cada vez más habitual ver en pleno centro urbano –y también en la periferia– colchones, restos de muebles, somieres y todo tipo de enseres depositados sin ton ni son al lado de los contenedores de recogida de basura. Una práctica que puede conllevar graves multas si se da con el infractor –como así exponen desde Ravella– y que no son necesarias dado que en Vilagarcía existen mecanismos y herramientas gratuitas que permiten gestionar estos residuos de forma correcta.





Desde el Concello apuntan que fue el otoño pasado cuando se colocaron en diferentes puntos de Vilagarcía unos carteles con la advertencia de que no se puede verter escombros ni residuos en sitios no autorizados. Las multas –de hecho– pueden ser desde los 900 euros.





De hecho recuerdan que además de poder llevar los residuos voluminosos al Punto Limpo de Pinar do Rei existe la opción de recogida a domicilio con llamada previa al 986 501 617 dos veces al mes. La administración local advierte que los residuos a recoger no deben depositarse en el punto hasta el mismo día en el que va a pasar el camión.





Lo cierto es que en diferentes calles los colchones acostumbran a permanecer días e incluso semanas depositados sin que nadie venga a recogerlos, precisamente porque no han hecho buen uso del servicio que ofrece de forma gratuita el Concello. No hace mucho que el propio concejal de Servicios, Lino Mouriño, reconocía un problema con los voluminosos y llamaba a la concienciación ciudadana para un problema que no solo tiene sus consecuencias a nivel estético, sino también desde el punto de vista sanitario.