El Concello acusa a la Xunta de demorar la construcción del centro de salud para castigar a Vilagarcía "por motivos políticos"

El Concello de Vilagarcía exige a la Xunta de Galicia que licite "xa" la construcción del centro de salud de A Marina. Señalan desde el gobierno de Alberto Varela que "non hai ningún trámite pendente que impida ao executivo de Alfonso Rueda iniciar o procedemento de contratación" ya que, inciden, la administración municipal ya cumprimentó todos los trámites previstos en el protocolo a tres bandas firmado en su día con el Sergas y la Autoridad Portuaria.

"Vilagarcía leva décadas demandando un novo entro de saúde e non imos permitir que se nos siga negando ou demorando innecesariamente unha infraestrutura tan necesaria e urxente como esta", señalan desde el gobierno local, que recuerda que el propio PP autonómico anunció en plena campaña electoral que la obra saldría a licitación en el mes de febrero.

"Compromiso que non cumpriron e que, case catro meses despois, continúan sen cumprir", apuntan desde el COncello, que acusa a la administración autonómica de "reiterada desidia" con las demandas de Vilagarcía.

La administración municipal insiste en que "hace meses" que puso los terrenos a disposición de la Xunta, por lo que "so queda que esta proceda a adxudicar as obras". Recuerdan asimismo que el proyecto está acabado desde hace casi un año y la financiación resuelta gracias a los fondos europeos. Por ello, no entienden que la Xunta "siga demorando" esta obra.

"A única explicación de que se estesa retrasando deliberadamente para continuar castigando a Vilagarcía por motivos políticos", señalan desde el ejecutivo de Varela, que advierte de que "non permitirán" más retrasos y de que los fondos europeos tienen un plazo de ejecución.