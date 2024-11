El Concello iniciará las negociaciones para comprar un solar en Carril para aparcamiento público

El Concello de Vilagarcía iniciará muy pronto las negociaciones para comprar un solar en Carril para que este pueda usarse como aparcamiento disuasorio. Así se acordó con la aprobación de una moción del BNG en el último pleno y así lo confirmó el alcalde, Alberto Varela, que destaca que hay dos parcelas en el punto de mira que son susceptibles de ese uso.



A mayores también está previsto el acondicionamiento de un estacionamiento –en terreno ya municipal– en la zona de A Tomada. Estos dos aparcamientos se sumarían al que ya existe en la calle Rosalía de Castro.

No fue la única moción aprobada en la sesión del jueves. El PP, de hecho, logró el apoyo para mejorar la fiscalidad de los parquistas de Carril y para recuperar el servicio Adif Acerca. Eso sí, la formación conservadora lamentó que los grupos de izquierdas no respaldasen la permanencia del cuartel de la Guardia Civil en Vilagarcía. Cargan directamente contra el alcalde, “no le importa que perdamos servicios”.

Respecto al citado acuerdo para la compra de terrenos en Carril el PP considera que la moción fue un “show” y que no se adquirieron con ella compromisos serios, sino lo que se vendió fue “humo”. Eso sí, apoyaron la propuesta.