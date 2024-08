El Concello reabre el martes la piscina de Fontecarmoa y la zona de SPA

La piscina municipal de Fontecarmoa y la zona de SPA estarán operativas a partir del martes. Así lo señalan desde el Concello de Vilagarcía, al terminar la empresa Prace los trabajos previstos once días antes del último plazo fijado. En todo caso la obra no terminará del todo hasta el 1 de septiembre y será a partir de ese mes cuando la empresa concesionaria de las instalaciones empezará a cobrar la cuota íntegra a los usuarios. Hasta ahora se estaba aplicando un descuento por no estar disponible la zona de agua.

Quedan pendientes ahora las actuaciones por el exterior, que no interferirán en el normal funcionamiento de la piscina.



Importante inversión

La intervención llevada a cabo en la fachada sur forma parte del primero de los dos lotes en lso que se dividió el ambicioso proyecto de reforma y ampliación de la piscina municipal. La reforma de la galería de vidrio se pospuso hasta el verano para garantizar las buenas condiciones climatológicas que permitiesen actuar en la instalación sin riesgo de entrada de agua y humedades. También para causar el menor perjuicio posible a los usuarios, ya que en los meses de julio y agosto desciende notablemente la afluencia de gente.



La administración local recuerda que la actuación era muy necesaria debido a que la estructura presentaba muchas patologías y filtraciones de humedades que influían negativamente en las condiciones de estanquedad y condensación de la zona interior en donde se emplaza el vaso principal.



La reforma de la galería de vidrio consistió en la construcción de una cubierta con panel de chapa sobre las vigas y pilares existentes. Esta visera proporcionará mayor protección solar en el interior del pabellón durante los meses de verano y amparará de la lluvia al muro cortina del invierno. Además de acabar con los problemas que existían la actuación permitirá elevar los niveles de eficiencia energética de la piscina municipal.



En este primero lote se invirtieron 497.575 euros, a los que habrá que sumar los otros 3,2 millones que requerirá la segunda fase. Esta incluirá la construcción del pabellón par albergar el segundo vaso de la piscina, el corredor de unión con el edificio original y el acondicionamiento del entorno de la instalación deportiva.



El gobierno local busca completar cuanto antes el ambicioso proyecto de reforma y ampliación de la piscina, de ahí que haya reservado ya 2,2 millones de euros en los presupuestos municipales de este año para sufragar la actuación