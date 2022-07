El Concello sanea dos árboles en A Compostela y coloca tensores en los de la Alameda y Praza de España

El estado de los árboles de los diferentes parques de Vilagarcía sigue en el punto de mira. De ahí que el departamento de Xardíns haya estado realizando trabajos extraordinarios recomendados por los técnicos de la Estación Fitopatolóxica do Areeiro y de la empresa Arbogal. Lo cierto es que hoy mismo se procedía al saneamiento y poda en seco de dos eucaliptos del parque de A Compostela a efectos de retirar las ramas que puedan suponer algún tipo de riesgo y para equilibrar al carga de las copas.

A mayores en las últimas semanas se revisaron los tensores instalados el pasado mes de noviembre en los plátanos de Ravella para comprobar que no habían cedido o que no estuviesen desgastados. Este tipo de correas se colocaron en la Alameda y en Praza de España con el mismo objetivo de aliviar la carga de las ramas que en estos árboles crecen en sentido horizontal, lo que incrementa su riesgo de rotura.

Fuentes municipales indican que se encargaron más informes a Arbogal sobre el estado de las masas arbóreas de los parques de A Compostela y del Enrique Valdés Bermejo. Unos estudios –dicen– que llevarán más tiempo debido a la gran variedad de especies que se encuentran en estas zonas verdes y que requieren de un análisis específico en función de las características de cada una de ellas.

En el caso del parque de A Concha será la Autoridad Portuaria la que encargue el estudio del estado de los árboles, dado que se trata de terrenos de su titularidad y competencia, tal y como ya acordaron las dos administraciones hace unas semanas cuando se derrumbó un pino ubicado al lado del paseo marítimo.