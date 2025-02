El Concello de Vilagarcía estudia la limpieza del tejado del pabellón de Castelao pero dice que su estado no afecta al deporte

El Concello de Vilagarcía estudia la limpieza e impermeabilización de la cubierta del pabellón Castelao-Helena Mariño, para tratar de acabar con las goteras que provocan desconchones en techos y paredes, verdín entre las juntas y un vestuario en desuso por la entrada de agua.

Sin embargo, desde el gobierno local también inciden en que estas deficiencias no afectan a la práctica deportiva, ya que no se registran en la cancha. Las céntricas instalaciones son utilizadas por varios clubs de baloncesto de Vilagarcía, tanto para sus entrenamientos como para disputar partidos, en todas las categorías, incluida la infantil. De hecho, durante las fuertes lluvias que se registraron el lunes había niños entrenando.



Fueron los propios directivos del CB Vilagarcía los que mostraron su malestar por la situación y reclamaron, de nuevo, que el Concello adopte una solución.



“Se está en conversas con varias empresas para buscar a forma de localizar e selar as zonas polas que se filtra a auga”, señaló el concejal de Deportes, Carlos Coira, que sin embargo apuntó que “afortunadamente, as filtracións non afectan á práctica deportiva, xa que as humidades saen na zona das oficinas, corredores e dos vestiarios. De calquera xeito, queremos transmitir que dende o goberno municipal estamos estudando solucións”.

Muchas instalaciones

El asunto se debatió en el pasado Consello Reitor de la Fundación de Deportes, que informa de que el agua se cuela por el medio de los edificios colindantes por lo que, aunque algunas goteras están localizadas, otras son difíciles de ubicar, lo que complica la solución al problema.

O Concello conta cun presuposto limitado para atender e manter a gran cantidade de infraestruturas deportivas existentes na cidade. De feito, Vilagarcía é unha das cidades galegas con máis pavillóns, campos de fútbol e outro tipo de instalacións similares”, señalan desde la administración municipal.

“Estamos facendo un gran esforzo inversor e estamos comprometidos co deporte. Necesitaríamos maior financiamento por parte doutras administracións “, explica Coira. En este sentido, o Plan de Infraestruturas Deportivas da Deputación asignó a Vilagarcía un presupuesto de 300.000 euros, que se utilizará, entre otras cosas, para homologar la pista de atletismo (164.000 euros), una reclamación histórica por parte dos deportistas localrs. También se invertirá en el gimnasio de Fontecarmoa, Fexdega y otros pabellones y campos de fútbol. El ejecutivo reafirma su “compromiso total” con el deporte y recuerda la inversión, en los últimos años, de seis millones de euros para diversas obras.