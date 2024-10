El Concello de Vilagarcía inicia los trabajos para renovar el saneamiento de Rafael Pazos y acabar con las inundaciones

Una de las demandas más urgentes de Vilaxoán comienza a tomar forma. El Concello de Vilagarcía aceptó a intervenir en el saneamiento de Rafael Pazos, la plaza central de la villa, uno de los puntos negros en cuanto llegan las lluvias, que en este otoño ya irrumpieron de lleno.



Y es que en esta zona, explican los vecinos, confluyen la red nueva, que viene desde Sobrán por Vázquez Leis, con la antigua, generándose un embudo. Este problema se agrava por una intervención paliativa que hubo hace años, sobre un tubo averiado, que consistió en la introducción de otra tubería por dentro de la original. “Está ben durante un cacho pequeno de tempo, pero con urxencia tería que ter sido reparado e non foi así”, asegura Cándido Meixide, presidente de la AVV de Vilaxoán.



Durante los pasados días, la empresa Contucho realizó una limpieza de los registros problemáticos y también una cata del saneamiento para localizar el atasco. Para ello, fue necesario levantar el firme.

Los vecinos temían que, con las fiestas del Rosario muy cerca, las obras se paralizaran, sobre todo teniendo en cuenta la previsión de la llegada del río atmosférico de este fin de semana.

Un calendario y un proyecto

Así se lo comunicaron al Concello, para solventar “con carácter paliativo” y no dejar el vial abierto en las fiestas. “Houbo sorte que a canle vai pola zona do aparcamento e non obstaculizan a zona da rúa”, explica Meixide. Se trata, en cualquier caso, de una solución temporal. “Agora toca afrontar la situación, que é ir modificando a red ata o enlace no Preguntoiro-Dona Concha e separar saneamentos de pluviais”, señala Meixide, consciente de que este es “o gran problema”, no solo en Vilaxoán “se non en todo o municipio”. De hecho, lo que reclaman desde la asociación es que se ponga en marcha un proyecto, con partida presupuestaria incluida. “Presionaremos para crear un calendario”, advierten.