Condenado a diez años de cárcel por pagar a una menor a cambio de sexo

La sección sexta de la Audiencia provincial de A Coruña, con sede en Santiago de Compostela, condenó a diez años de cárcel a un hombre de 37 años acusado de mantener relaciones sexuales, a cambio de dinero, con una niña de catorce.





El tribunal lo considera autor de un delito consumado de abusos sexuales a una menor de 16 años, consistente en acceso carnal por vía vaginal y de otro de corrupción de menores.





Los hechos tuvieron lugar en una playa de Vilagarcía, a la que ambos se trasladaron en el coche del condenado. Ambos se habían conocido en una calle de Santiago. La sentencia relata que el hombre invitó a la menor a subir a su vehículo, “momento que aprovechó sus números de teléfono con la intención de mantener encuentros sexuales con ella”.





Esa misma tarde, la niña le envió al móvil una foto de una hoja con una lista de precios por servicios sexuales, en la que constaba su nombre, edad (14 años), su teléfono y una breve descripción física.





Fue por ello que los magistrados consideran probado que el hombre conocía perfectamente la edad de la menor cuando decidió desplazarse, con ella, a una playa de Vilagarcía para intercambiar sexo por dinero.





Víctima muy vulnerable

El hombre mantuvo durante el juicio que no sabía la edad de la menor, versión que el tribunal no considera “creíble”. “Ha quedado claro que el acusado tenía conocimientos de la edad de la menor y de su vulnerabilidad y de sus problemas psicológicos”, señalan en la sentencia. Los jueces destacan que, al tratarse de una menor de 16 años, “resulta irrelevante un posible consentimiento en mantener ese tipo de relaciones, toda vez que por debajo de ese límite legalmente previsto se considera el menor con una voluntad carente de la necesaria formación para poder ser considerado libre y, aunque acceda os ea condescendiente con el acto sexual, no determina en forma alguna la licitud de este”, apunta el tribunal.







Además de los diez años de prisión, el tribunal también impuso al hombre siete años de libertad vigilada e inhabilitación, durante cinco años, para ejercer cualquier profesión que implique contacto regular con menores.