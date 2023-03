El conflicto de la mejilla divide al sector bateeiro entre la vía del diálogo y la acción

El conflicto de la mejilla se debatía ayer en dos frentes. Por un lado en la Consellería do Mar en Santiago en donde el director xeral de Pesca, Antonio Basanta, se reunía con representantes de Opmega, Amegrove y Socomgal, las únicas organizaciones que decidieron acudir a la Mesa do Mexillón. El resto optó por estar en una asamblea multitudinaria en A Illa con la presencia de 28 asociaciones bateeiras y cientos de mejilloneros que creen que –en este asunto– la vía del diálogo está totalmente agotada. Sobre lo que algunos interpretan como desunión otros –como Álex Tubío de Arousa Norte– aclaran que “estamos unidos no obxectivo, só que nas formas para conseguilo non estamos de todo dacordo”. Fue él el que ejerció de portavoz de las entidades presentes en A Illa. Insistió en que “aquí está a maioría do sector” y que los allí presentes abarcan a unas 2.000 bateas. El mensaje lanzado en el encuentro fue claro. A los bateeiros no les sirve la apertura de más zonas, sino que insisten en que “non imos parar ata recuperar a xestión do noso recurso”. Expone Tubío que “non é de sentido común que sendo os únicos que podemos recoller a cría que a xestión estea en mans de quen non ten competencia no recurso, que son as cofradías”.

De ahí que el objetivo claro de esta parte del sector sea el de derogar el artículo 13 del reglamento que regula la extracción de la mejilla. “Hai solución e nós sabemos perfectamente que se perdemos o acceso ao recurso estamos mortos”, exponían en A Illa. De hecho advertían que celebran la apertura de zonas y también la puesta en marcha de medidas de recolección diferentes a las naturales. Eso sí, aclarando que “o que hai pedra é vida para nós e a xestión do recurso ten que ser nosa”. En A Illa los representantes de la treintena de asociaciones desmintieron que “o problema da falta da cría sexa polo tamaño do mexillón. En qué se apoia para dicir iso?”. Añadieron además que “nos ofende moito que vendan a bombo e platillo unha batería de medidas e logo de abrir a costa nada”.



Apertura de más zonas



Dos horas después de que finalizase el encuentro la Consellería do Mar anunciaba la apertura en los próximos días –previsiblemente a partir del lunes– de entre 20 y 25 kilómetros de costa en bancos naturales “para que os bateeiros poidan facer fronte á escaseza de cría rexistrada este ano”. La media –apunta el departamento de Rosa Quintana– fue adoptada “tomando como base as propostas razoables e viables remitidas por estas entidades nas últimas semanas”. La intención de la Consellería es que los bateeiros dispongan de estas nuevas zonas en el próximo período de bajamar y “en condicións óptimas para a extracción da mexilla”. Tras la reunión con Opmega, Amegrove y Socomgal con la Xunta estas tres organizaciones emitieron su propio comunicado apelando a la “unidade do sector para dialogar e conseguir os resultados desexados, que serán beneficiosos sen dúbida para todas as partes”. Por eso insisten en que las asociaciones que han decidido plantarse vuelvan a acudir a la Mesa do Mexillón “para que todas as entidades do sector fagan aportacións e acaden os seus obxectivos”. Las tres organizaciones venden como éxito suyo la apertura de las nuevas zonas y aseguran que las negociaciones no acaban aquí. “Imos seguir traballando para facer propostas á administración que nos permitan avanzar na apertura de novas zonas e na adopción doutras medidas”. Entre ellas ya están sobre la mesa –según las tres organizaciones– la ampliación de cuerdas recolectoras en las bateas de reparqueo y el compromiso de paralizar los cambios en las bateas de ostra para captar mejilla y que se revisen “as zonas nas que realmente se pode aplicar esta medida”. El diálogo de unos frente a la acción de otros