El conselleiro apuesta por investigar para crear marisco "más resistente" en un nuevo día aciago en Carril

Las fuertes lluvias y el aumento de la temperatura del agua son las causas que barajan desde la Consellería do Mar como causa de la elevada mortandad del marisco, que esta mañana vivió otro episodio en Carril.



Y es que el viento se llevó toda la semilla que acababan de sembrar las mariscadoras hacia la zona del arenal. “Llegaba hasta la hierba donde está la tirolina”, explica María Porto, presidenta de la agrupación.



Había tanto semilla como almeja de talla y las mariscadoras hicieron todo lo posible para salvarla, llevándola a una zona más resguardada. “Sopló mucho viento”, explica Porto.



A esto se suman las lluvias, que no cesan. De hecho, el de hoy era el primer día de trabajo de las mariscadoras, que ya anularon cinco jornadas en noviembre y tres o cuatro en lo que va de mes. Explica su presidenta que la situación vivida ayer se dio en una zona que hasta el momento no se había tocado.



“Vamos a intentar salvar lo que se pueda y si hay que adelantar la campaña, se adelanta”. Esperan con ansia que cambie la dirección del norte y también una tregua anticiclónica, que les permita retomar el trabajo y que podría darse en los próximos días.



A las malas condiciones metereológicas, Porto suma deficiencias en la gestión de los embalses. “Todos los años pasa lo mismo, la salinidad se recupera y de repente baja...”, explica la presidenta de las mariscadoras.

Apuesta por la investigación

La situación en Carril no es única y en todas las rías gallegas se viven momentos preocupantes. El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, reconoció durante una visita a Vigo que las fuertes lluvias registradas en las últimas semanas están afectando al crecimiento del marisco.



El responsable autonómico incidió en que el mal tiempo retarda el crecimiento de los bivalvos y provoca la muerte de miles de ejemplares, por la llegada de ingentes cantidades de agua dulce a las rías.



Villares incidió en que esta misma situación se vivió el año pasado y en que el aumento de la temperatura del agua, que durante el verano batió récords, no ayuda a este problema. Ante esta situación, el conselleiro apuesta por la “investigación” para encontrar variedades “más resistentes” de bivalvos.



Mientras el conselleiro do Mar defendía la proliferación de centros de investigación en Galicia, con reconocimiento europeo, en el Parlamento gallego se debatía una iniciativa del BNG para que la Xunta presente, en menos de seis meses, un plan de regeneración de las rías. Durante el debate, la nacionalista Rosana Pérez expuso la preocupación enorme del sector y reprobó que la Xunta no quiera recnocer “o impacto do vaciado de embalses, feito de calquera maneira e en marea baixa”. En esta misma línea, el socialista Julio Torrado señaló que son “horas preocupantes, por non decir desesperantes” y cree que parte de la responsabilidad es de la Xunta. En cambio, Teresa Egerique, del PP, defendió el voto en contra a esta propuesta porque señala que la Xunta ya trabaja en lo que se demanda y niega las afirmaciones del BNG sobre que el gobierno gallego “non fai nada”. “Non temos unha variña máxica praa decirlle ás nubes que deixen de botar auga dulce por riba do marisco”, afirmó la diputada conservadora durante la Comisión de Pesca.