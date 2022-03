Consellería do Mar da pasos hacia el consenso con los bateeiros en vísperas de la gran protesta

La Consellería do Mar entregó ayer a representantes del sector bateeiro el borrador de la orden que busca regular la extracción de mejilla en la costa gallega. Un paso más de la administración autonómica hacia el consenso con el sector a escasos días de la gran manifestación de protesta convocada para el día 3 en Santiago y que -al menos por el momento- no ha sido desconvocada.



El borrador incluye algunas de las cuestiones que regirán la extracción de la mejilla una vez que se apruebe e incluye novedades importantes respecto a la norma que está vigente desde el año 2000. Entre ellas figura la posibilidad de los bateeiros de extraer la semilla a lo largo de todo el año y no solo en las épocas acotadas a día de hoy. También establece la obligatoriedad de poseer un carné para poder recogerla. Según la Consellería el recurso podrá ser recolectado por los propios concesionarios de las bateas o por personas vinculadas a ellos con un contrato laboral. En todo caso deberán estar debidamente identificadas.





La Consellería apunta que el texto está abierto a las sugerencias y aportaciones de



los mejilloneros





En el borrador también se fija un máximo de recurso por batea de 3.500 kilos al año. Una cantidad que no podrá destinarse a la comercialización, sino únicamente a la batea a la que está adscrita la autorización pertinente.



En todo caso lo que busca la nueva normativa es garantizar la trazabilidad de la semilla desde el mismo momento en que se recoge de las rocas. De ahí que el seguimiento se hará a través de herramientas informáticas para facilitar su control. Dicen desde la Consellería que “é fundamental coñecer o proceso de cultivo do mexillón dende o mesmo momento en que se recolecta a mexilla para certificar a calidade e orixe do produto e poñer en valor cuestións como o cultivo ecolóxico”. De hecho el control de trazabilidad se realizará con un documento de movimiento del recurso donde se anotará la fecha, la hora, el lugar de recogida, las cantidades obtenidas, el vivero de destino y los datos de la embarcación y de las personas autorizadas que realizaron la extracción. El acceso a las zonas en las que está la mejilla debe hacerse o bien a pie o mediante embarcación auxiliar, pero nunca a nado.



Desde Mar aseguran que el borrador es, en todo caso, un documento abierto a las sugerencias que el sector quiera aportar. Sin embargo este nuevo paso no parece a priori que vaya a frenar la protesta, dado que el sector manifestó hace unos días que es una norma que todavía tardará en aprobarse y que el tiempo para ellos se acaba, dado que solo la mitad de las bateas están nutridas de semilla.