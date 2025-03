El Contencioso obliga al Concello a conceder la licencia para un campamento de cabañas en Bamio

Los demandantes llevan más de tres años luchando para poder sacar adelante su proyecto. La sensación de inseguridad y sorpresa que les causaban todos y cada uno de los rechazos que llegaban desde la administración municipal encuentran ahora un lugar de reposo en una sentencia que les da la razón, aunque el camino todavía podría prolongarse. De lo que no cabe duda es que, además de las preocupaciones generadas, lo que perdieron también durante este tiempo es poder adquisitivo. Y es que al que tuvieron que gastar para la contratación de abogados, se suma la subvención de 200.000 euros que les fue concedida para la puesta en marcha del proyecto, y que perdieron al no poder ejecutarlo por las resoluciones contrarias del Concello. Ahora, no descartan pedir una indemnización, que también tenga en cuenta el retraso que tuvieron en la puesta en marcha del campamento, pero para ello tendrían que iniciar otro procedimiento judicial, ya que en este solo se debatía la concesión de la licencia. El proyecto de Cabañas Arousa Natura se prevé sobre una superficie de 5.989 metros cuadrados. Son tres las instalaciones planeadas, que contarán con baño, sala de estar, dormitorio y una terraza. La zona de acampada está formada por tres parcela y el área verde suma 4.075 metros cuadrados. Además, el espacio verde suma 4.075 metros cuadrados. Según se recoge en el proyecto básico, las tres instalaciones tipo bungaló o cabaña contarán con conexión de suministro eléctrico. El campamento tendrá una edificación para los usos comunes necesarios para unas instalaciones de una estrella, que contarán con una capacidad para quince personas. Las cabañas son móviles y desmontables, situadas entre los robles existentes, manteniéndose la totalidad de los árboles. Habrá también una tienda, lavandería e iluminación nocturna