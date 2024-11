Contundente mensaje de Borjamina contra Mediaset tras cancelar a los Mozos de Arousa en las Campanadas: "Se han reído de nosotros y nos han mentido a nuestra cara"

El lunes se emitirá el último programa de los Mozos de Arousa en Reacción en Cadena y la despedida no será tan dulce como se esperaba. Están siendo horas frenéticas para los tres jóvenes vilagarcianos. Y es que poco después de conocerse su despedida, Mediaset anunciaba los encargados de dar las Campanadas en Telecinco.

Estará Ion Aramendi, presentador de Reacción en Cadena, pero acompañado por la actriz Blanca Romero y no por Borjamina, Raúl y Bruno, tal y como se había publicado.

El propio Borja confirma que no era una especulación. "No es que nos hubiéramos hecho ilusiones, es que estaba cerrado. Pero hablamos en unos días.", confirma en su cuenta de X. Los vilagarcianos esperarán a la emisión del último programa para dar una explicación más detallada.

El enfado del vilagarciano llega tras unas declaraciones de un directivo de Mediaset al medio Vanitatis, en las que se señala que «No consideraban lógico que tres rostros que ya no formaban parte del canal participasen en un espacio de tantísima relevancia; a la par de la escasa repercusión y las críticas obtenidas cuando 'Algopasa' anunció esta decisión».

"Gracias, persona de Mediaset que ha hablado con Vanitatis, por confirmarnos que hemos sido engañados hasta el último momento. Y “tres rostros que no forman parte del canal” pero “Id la próxima semana a TardeAR, Fiesta, Vamos A Ver y uno a Supervivientes y otro a BCLE2”, respondía Borjamina, para aclarar que a continuación que no tiene nada en contra de esos programas.

El vilagarciano se muestra decepcionado con la cadena en la que, durante más de un año, pusieron el rostro y subieron audiencias. "Y esto no es ninguna rabieta por no dar las campanadas, que estaba más que asumido los últimos días. Es por descubrir (y cada día cosas nuevas) que hemos sido engañados, se han reído de nosotros y nos han mentido en nuestra cara para hacer cosas que no queríamos hacer.", concluye Borja.

La parte positiva para los vilagarcianos es que el popular Mozo de Arousa confirma que estará en la celebración de la despedida anticipada del año en la Praza de Ravella. "Yo estaré bien a gusto el 31 a mediodía repartiendo las uvas para mi pueblo, como he hecho todos estos últimos años.", asegura Borjamina. Y es que su asociación, Arousa Moza, colabora desde hace mucho tiempo con la emblemática Festa das Uvas.