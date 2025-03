Crónica | Arousa abarrota A Pobra en "defensa do noso mar"

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, declaró que la protesta de A Pobra estaba “liderada polo BNG” y la tildó de “comunismo do século XXI”. La responsable autonómica hizo alusión a la “desinformación” y acusó a los nacionalistas de “loitar para que non haxa industria e, polo tanto, para que os galegos sexan máis pobres e menos libres”. Relató que “xa o fixeron cos pélets, coa AP-9 e con Alcoa. É a mesma historia, pero con outro nome”. De hecho aseguró que “cando pase Altri será outra cuestión, o que lles dea impulso para continuar facendo ese comunismo que o que fai, se non o paramos, é empobrecer e facer unha Galicia peor, unha Galicia do século XIX”. Lorenzana también tuvo palabras para el Partido Socialista, al que acusó directamente de “nin gobernar nin ter visos de gobernar, está absolutamente desaparecido”. Le recriminó estar “soportándolle a pancarta a Ana Pontón”. La conselleira se dirigió directamente al Gobierno de Pedro Sánchez para preguntar sobre el proyecto de la pastera: “Que vai facer con el? Vaille dar conexión eléctrica? Vaille dar financiación? Creo que teñen que responder, dentro duns expedientes administrativos, a Galicia e aos galegos”. Reprochó a su vez que “me parece vergoñento que partidos que se consideran e se din nacionalistas e o PSOE estean reclamando que non cheguen fondos, mentres existe unha sangría de cartos para propostas que están noutras comunidades”. Insistió como gobierno gallego a “que se explique por que non chegan fondos a proxectos galegos”.