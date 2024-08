Cruce de acusaciones a cuenta de las unitarias en Vilagarcía: El PP culpa al gobierno del PSOE por el "abandono" del rural

El cierre de las unitarias de Guillán y Solobeira ha despertado una nueva polémica política. Si ayer era el gobierno socialista el que cargaba contra la Xunta de Galicia y, de paso, contra el PP de Vilagarcía, ahora son los de Ana Granja los que señalan, como responsables, a los miembros del ejecutivo de Alberto Varela y, en concreto, a la concejala de Educación, Paola María Mochales.

"Es una mala noticia para nuestro rural que cierren estas unitarias por falta de alumnos", señalan desde el PP, que incide en que la administración autonómica toma esta decisión "muy a su pesar" porque "no puede tener abiertas estas escuelas con dos o tres alumnos".

Además, el diputado y concejal Raúl Santamaría da otro dato: El conocimiento, desde hace meses, de la posibilidad de este cierre. "En el mes de marzo, desde la Consellería lanzaron la alerta de cierre por la falta de alumnos en esas escuelas", señala el conservador, que critica la actitud de los de Varela. "O no se enteraron de la situación o hay que tener mucho cinismo para culpar a la Xunta".

Santamaría incide, de hecho, en que la Consellería aumentó el plazo de matriculación hasta el 30 de junio, dos meses más de lo inicial, para que la escuela "intentara matricular a más alumnos". Como no fue así, explica el joven político, fue necesario decretar el cierre.

En cualquier caso, para el PP de Vilagarcía tienen claro que existe una responsabilidad por parte del Concello y de la edil de Educación. "Qué hizo el gobierno local para evitar estos cierres? ¿Tomó alguna medida para incentivar que nuevos alumnos se inscribieran en las escuelas. Solo se necesitaban cuatro", comenta la portavoz local, Ana Granja.

Piden medidas para fijar población

Critican también a los socialistas por, a su vez, criticar a la Xunta. "La concejala de Educación tiene ciertas competencias en estas escuelas unitarias", señalan desde la formación conservadora, que consideran una "vergüenza" que gobierno y concejala "no se hayan enterado de nada" cuando el centro y las familias sí lo sabían.

Otro elemento recurrente de los reproches populares a Alberto Varela aparece también en estas críticas: El "abandono del rural", que consideran causa de la falta del alumnado. "Llevamos años denunciando la dejadez que sufren las parroquias. No las limpian, no las cuidan, no las potencian y luego quieren culpar a otras administraciones de su mala gestión", señala Granja.

Los populares añaden que no se debe solo a la falta de cuidados, si no que "tampoco toman ninguna medida para fijar población o para incentivar que nuevas familias decidan instalarse en nuestro rural. Por la contra, son cada veaz más vecinos los que cierran sus negocios en las parroquias y acaban trasladándose al centro o a otras ciudades", sentencian desde la principal formación de la Corporación vilagarciana.