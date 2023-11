¿Cuándo se va a recuperar el cruceiro de Carril?

El gobierno local de Vilagarcía volverá a tocar a la puerta del Arzobispado de Santiago para poder devolver a su lugar original el mítico cruceiro de Carril. Este elemento patrimonial y cultural fue atacado a golpes por un vándalo en mayo de 2010 y, trece años después, los vecinos se siguen preguntando cuánto tiempo va a pasar para verlo de nuevo en su sitio. En la última sesión plenaria el gobierno local recordó que el titular del cruceiro es el Arzobispado y que en su día se intentó negociar un convenio para su restauración, sin éxito. Ahora, aseguran, volverán a insistir en ello. Sobre todo teniendo en cuenta que el proyecto de rehabilitación ya cuenta con el visto bueno de Patrimonio, que es uno de los escollos más difíciles de salvar en este tipo de procesos.



El cruceiro fue atacado por un vándalo cuya acción fue vista por varios testigos. De ahí que se abriese contra él una causa policial y judicial. Fue en todo ese periplo cuando se determinó que la titularidad del cruceiro era de la Iglesia y no municipal, como se creía en un primer momento. En 2010 los restos del cruceiro rescatados tras el duro ataque vandálico fueron entregados al cura de Carril y la parroquia es la que los custodia debidamente en cajas.



La pieza escultórica tiene su historia y no solo sentimental. De hecho el rianxeiro Castelao la nombra en su emblemática obra “As cruces de pedra na Galiza” como un elemento más de todo el complejo arquitectónico en el que también figura la iglesia de Santiago Apóstol de Carril. La reivindicación vecinal de que los restos del cruceiro vuelvan a su sitio son cíclicas y estas todavía no se han satisfecho. En el año 2015 el proyecto de rehabilitación se valoró en unos 7.000 euros, que probablemente a día de hoy y con la subida de los suministros será una cantidad más elevada. De momento, o al menos no abiertamente, desde el Arzobispado no han mostrado interés en recuperar este elemento para la ubicación en la que siempre ha estado.

El ataque que sufrió el cruceiro de granito hace ya trece años fue desde la propia balaustrada de la iglesia parroquial de Carril. Fue un vecino de Trabanca Sardiñeira el que, con herramientas adecuadas, se dedicó a darle golpes a la parte más alta para dejarlo, desde entonces, incompleto.