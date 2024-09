Denuncia la agresión de un perro suelto a su hijo de 9 años en Carril: “Pasei auténtico terror”

Ocurrió hace unos días en Carril y a día de hoy todavía le tiembla la voz al contarlo. Una madre denuncia la agresión de un perro suelto –que se escapó de una vivienda de la zona– a su hijo de 9 años en el paseo marítimo. Señala que no es la primera vez que el can se escapa y que, como en esta ocasión, amedrenta a los caminantes del concurrido paseo.

Relata que nada más escaparse de la casa el perro fue “directo ao meu fillo” y que este recibió mordeduras con la marca de los dientes y moratones. “Eu intentei protexelo co meu corpo e agochámonos nunha zona próxima”, apunta la denunciante. De hecho indica que “pasei auténtico terror pese a que non é un can moi grande nin dos considerados de raza perigosa, pero si foi directamente a atacar ao neno, que ten 9 anos”.



La afectada critica además que los propietarios del perro no actuasen con rapidez para cogerlo y meterlo de nuevo en casa. “Chamárono, pero non o agarraron, polo que nós seguimos co temor de que nos volvese a atacar”. El suceso fue visto por varios testigos y advertido de inmediato a la Policía Local, que tomó nota de lo acontecido. “É unha zona pola que pasa moita xente e se o can anda solto é un perigo. O meu fillo agora, e eu tamén, temos medo a pasar por alí”, indica.