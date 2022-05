Una denuncia por falsedad documental provoca elecciones en el Liceo- Casino

Una denuncia por falsificación de documentación provoca elecciones en el Liceo-Casino. La directiva asegura en una carta a sus socios que toma esta decisión para “evitar pérdidas de tiempo y costes adicionales”.



Por ello, convocan una asamblea para mañana viernes, a las siete y media en primera convocatoria y a las ocho en segunda. Se celebrará en la nueva sede, situada en Juan Carlos I.



En la misiva a los socios, la junta directiva que preside Jaime Leal explica que no conoce bien los motivos de la denuncia presentada por el que fue presidente del Liceo, Borja Santamaría, hasta el verano pasado.









La entidad, que gotea socios desde hace años, se mudó a un modesto local en la Avenida Juan Carlos I





La denuncia, que está presentada ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Vilagarcía, es por falsificación de documentación e impugnación de acuerdos, según pudieron confirmar fuentes judiciales.



El actual presidente de la entidad, Jaime Leal, declinó realizar declaraciones al asegurar que se trata de un asunto “privado” de los socios.



Leal lleva en el cargo apenas seis meses, desde que cogió el relevo de Santamaría en la asamblea celebrada en noviembre de 2020. Fue la última que se llevó a cabo en la sede del antiguo Liceo-Casino, en Castelao, donde en el futuro se va a ubicar la nueva Biblioteca Municipal de Vilagarcía.









Acuerdos sin su presencia





El expresidente del Liceo, Borja Santamaría, compareció públicamente en septiembre del año pasado para denunciar que un socio se estaba reuniendo con el Concello a “sus espaldas” y como representante de la entidad.



Aseguraba que las ilegalidades llegaban “hasta tal punto” que “se han firmado y presentado acuerdos y actas de reuniones de la junta directiva del Liceo Casino que no han tenido lugar, en las que no solo no he estado presente sino que incluso me encontraba fuera de España”. Acuerdos que estarían rubricados por él pese a que, de hecho, era imposible su presencia.



Ante esta situación, el joven ya anunció entonces que recurriría a los tribunales. En concreto, se conoce ahora que presentó una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Vilagarcía, que la ha admitido a trámite.



La actual directiva asegura a los socios desconocer los motivos de dicha demanda y pretende solventarla por la vía de la convocatoria de elecciones, aunque los hechos realmente pasaron durante la anterior etapa, por lo que no parece que una dimisión vaya a echar por tierra las acciones legales.



Es un nuevo capítulo de una entidad, el Liceo-Casino, que llegó a tener miles de socios y que ya hace años que se encuentra en caída libre. Durante el breve mandato de Jaime Leal, las acciones más destacadas fueron la mudanza a la sede de Juan Carlos I, tras quedarse sin la de Castelao porque la compró el Concello para la Biblioteca.