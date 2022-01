Denuncian a un bar que seguía abierto a las cinco de la mañana

La Policía Local de Vilagarcía tramitó un total de diez denuncias por diversos incumplimientos de la normativa sanitaria durante esta madrugada. Una de ellas fue a un local, situado en la Avenida da Mariña, que las 5:40 horas permanecía abierto y con varios clientes en su interior.





Otras denuncias fueron a personas que no llevaban puesta la mascarilla (dos casos) y siete por saltarse el toque de no queda, que prohíbe salir a la calle con no convivientes entre las tres y las seis de la mañana. Algunas de estas denuncias fueron a clientes del bar infractor.