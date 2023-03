Denuncian daños en los petroglifos de Xiabre

La asociación Umia Vivo, que se dedica a la protección y divulgación del patrimonio, denunció posibles daños en los petroglifos de Sobreiras, en el Monte Xiabre. El denunciante aseguran que varias de las piedras con grabadas están amenazadas y que, una de ellas, incluso estaría tocada por la maquinaria. Los daños se produjeron, según esta denuncia, por las obras de construcción de un tobo para conejos durante los pasados días. La intención de la asociación es que esta denuncia pública sirva también para que, posibles actuaciones futuras, tengan en cuenta la importancia patrimonial de este conjunto de petroglifos.



Desde el Concello señalan que, al ser una denuncia tan reciente, se está estudiando. La asociación dio parte a la Policía Local que, por su parte, cursó denuncia pero, al no contar con expertos, no pueden determinar si se produjeron o no daños a unos petroglifos que, además, se encuentran en terrenos comunales por lo que “implica actividad cinegética”, apuntan fuentes municipales.

Por ello, se dará cuenta de esta situación a los departamentos de Urbanismo y de Medio Ambiente, para que sean los que determinen los pasos a seguir y continúen con la tramitación correspondiente. La asociación también dio cuenta al Seprona. Umia Vivo se quejan de lo desprotegidos que se encuentran los petroglifos de Xiabre, sin señalización ni balizado y completamente rodeados de maleza, que impide su visualización y es un peligro de cara al verano y a los incendios.