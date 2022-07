Denuncian el riesgo de incendio de una finca anexa al Valdés Bermejo

Con la manguera a punto en el garaje cada vez que el sol comienza a asomar. Así viven los vecinos de la Travesía Pablo Picasso debido a la situación de una finca próxima a sus casas, y aledaña con el Valdés Bermejo y el Castro Alobre. La maleza invade buena parte del vial y el riesgo de incendio es uno de sus temores, aunque no el único.





A punto estuvo de hacerse realidad a finales de junio, pero finalmente se quedó en conato. Ya entonces, los Bomberos advirtieron que el acceso se veía dificultado debido, precisamente, al estado de los terrenos.

Los vecinos llevan tiempo lidiando con la administración municipal para que busque una solución pero, por el momento, no tuvieron éxito. A lo largo de estos años, presentaron escritos, el último hace apenas unos días, e incluso asistieron al Pleno para reclamar una solución.Sin embargo, la respuesta que recibieron en la sesión de enero era que no era posible contactar con los propietarios de la finca. Reclaman, ante esta situación, que se adopten otras medidas.

Y es que, además de viviendas unifamiliares, en la zona se encuentra la urbanización O Castriño y también el Centro de Atención Integral Princesa Letizia.









Seguridad vial







Y este es otro de los puntos en los que inciden los afectados, ya que el estado de la finca no es solo peligroso por el riesgo de incendio, sino también por los problemas de seguridad vial en una travesía muy transitada y que, además, enlaza con la bajada al Puerto. Para ello, hay que entrar por “un embudo”, como señalan en el escrito presentado ante el Concello, de apenas 2,5 metros de ancho, donde los peatones se confunden con “el tráfico rodado de todo tipo de vehículos”, incluidos camiones.En este sentido, destacan que no es el primer problema que se registra y, aunque no hay que lamentar atropellos, sí se encuentra entre sus temores. Reclaman, en este sentido, una humanización del vial, así como señalización horizontal y vertical.





Recuerdan que, antiguamente, existían unas líneas amarillas que servían como prolongación de las aceras del antiguo Camiño Real. Recuerdan que se trata de una zona muy transitada por niños y que, incluso, es un foco de paso de turistas para visitar el Castro Alobre y el Parque Botánico Valdés Bermejo.