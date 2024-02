La descontaminación de Doutor Tourón costará 80.000 euros

La descontaminación del subsuelo de Doutor Tourón, donde se localizó gasoil, costará sobre 80.000 euros. El alcalde, Alberto Varela, reveló que hace unos días que se entregó en el Concello de Vilagarcía el proyecto contratado, en el que se definen las obras a realizar.



La actuación, indicó el regidor socialista, se incluirá en los Presupuestos para este año, al tratarse de una cantidad “que non é pequena”. En cualquier caso, Varela ya advierte de que serán los responsables del vertido los que tengan que hacer cargo, a posteriori, del coste.



“Por parte dos servizos xurídicos imos mirar se hai que repercutilo ou non, porque xa dixemos que o causante non é o Concello. Nós, ao igual que o outro edificio, somos prexudicados. Unha vez que resolvamos, miraremos se é necesario repercutir ese custe, porque non temos que pagalo todos os vilagarciáns, que non xeramos ese problema”, aseguró el alcalde de Vilagarcía.



El proyecto fue contratado una vez que se descubrió el gasoil en el subsuelo. La empresa adjudicataria tuvo que realizar diversos estudios, catas incluidas, para elaborar este documento, que ya se encuentra en manos de la administración municipal, según confirmó el regidor.

Vecinos afectados

Fue en la primavera de 2022 cuando los vecinos de un edificio, Mar de Arousa, comenzaron a sufrir inundaciones de gasoil en el garaje, dejando ascensores inutilizados. Tras meses de problemas, en octubre decidieron denunciarlo públicamente. Aunque en un primer momento el Concello alegó que se trataba de una cuestión entre particulares, con el recrudecimiento de la situación se prestó a colaborar.



Y es que cada vez que llovía con intensidad, se agravaba la situación en el edificio, situado en el paseo del río. Para evitar, precisamente, que el vertido acabase en O Con, los vecinos contrataban limpiezas que les costaban cerca de los catorce mil euros.



La situación todavía se complicó más cuando, precisamente durante una de estas inundaciones en el garaje, se destapó la presencia de gasoil en el alcantarillado público de Doutor Tourón. Ocurrió en octubre de 2022 y el Concello encargó un estudio para ver cómo se podía actuar. La adjudicataria concluyó que era necesario realizar un proyecto de descontaminación, que elaboró la misma firma y que ahora acaba de ser entregado a Ravella.

Denuncia ante el Juzgado

En cuanto al edificio afectado, en el verano pasado se supo que había llevado el asunto a los tribunales. Presentaron una denuncia en el Juzgado, tanto contra el supuesto inmueble filtrador como contra el Concello. La instrucción se sigue en el número 2 de Vilagarcía. Los estudios realizado señalaron a un edificio situado en Doutor Tourón. Ahora, tendrá que determinarlo la justicia.