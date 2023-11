La Diputación de Pontevedra convoca un pleno sobre la amnistía al que el BNG no acudirá

El debate sobre la amnistía llega el lunes a la Diputación de Pontevedra. La administración provincial ha convocado un pleno extraordinario para la una de la tarde para debatir un único punto del orden del día, una moción del Partido Popular en “defensa da Constitución española, a igualdade dos españois e o respecto ao estado de dereito e á democracia”. Lo mismo que esta misma semana se debatía en una sesión en Vilanova. El portavoz del grupo popular, Jorge Cubela, señala que “é completamente intolerable que España se teña que ver sometida a esta chantaxe só por mor da soberbia de Pedro Sánchez”. Insiste en que “non todo vale e os españois estamos presenciando o ataque máis grave ao Estado de Dereito da nosa democracia”. Una moción que llega justo después de que las negociaciones entre PSOE y Junts fructificasen y que Pedro Sánchez haya sido investido de nuevo presidente del gobierno con el apoyo de todos los partidos excepto PP, Vox y UPN. Cubela incide en que “Pedro Sánchez está traspasando liñas vermellas e non o imos consentir. As súas decisións están provocando a indignación e a vergoña dun país enteiro”.



El grupo provincial del BNG ya ha anunciado que no acudirá a la sesión plenaria del lunes en Pontevedra. Su portavoz, César Mosquera, destaca que la moción “unicamente responde aos intereses e á campaña do PP a nivel estatal para deslexitimar, xunto a Vox, o novo goberno do Estado”. Critica que con este movimiento el PP quiera “apropiarse politicamente das institucións nas que gobernan” y acusa a los populares de hacer un “uso perverso” de la Diputación.