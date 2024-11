La Diputación de Pontevedra llama a romper el "silencio cómplice" frente a la violencia machista

La Diputación de Pontevedra “rompe o silencio” en el Día Internacional de la eliminación de las violencias machistas. De esta manera, el presidente, Luis López, encabezará el lunes el acto central organizado por el organismo en el Pazo Provincial, a las 11 horas.



Allí, se reivindicará la necesidad de “romper o silencio cómplice, o mellor aliado das violencias machistas, e a importancia de visibilizar as violencias que suofren as mulleres e de amosar as claves para acadar o cambio e construír unha sociedade na que homes e mulleres teñan as mesmas oportunidades”.

El acto contempla la lectura del manifiesto, que este año será a cargo de la juez decana de Pontevedra, Belén Rubido.

Además, se completará con poemas de “Compracer nunca, con pracer sempre”, de Carmen Quinteiro, con la voz de una docena de personas de diferentes ámbitos de la sociedad, como el propio López, la diputada de Igualdade Sandra Bastos, la autora, Raúl Santamaría, María Borrás, Lucía Muradas, Rafa Cabeleira, el deportista Javi Gómez Noya, Natalia Maquieira, Susana Pedreira, Begoña Fernández y Sofía Espiñeira.