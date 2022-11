La dirección de Coinba niega la deuda de 6.700 euros que le reclama Reyni Obras

La dirección de la empresa Coinba –ubicada en la zona de O Preguntoiro, en Vilaxoán– señala que la factura de 6.700 euros reclamada por la empresa Reyni Obras y Servicios S.L. en los juzgados “no ha sido aceptada ni contabilizada, no pudiendo por ello proceder a su abono”. Así pues la empresa vilaxoanesa no reconoce esa factura. Por otro lado la dirección de la empresa vinculada con el sector de la alimentación y de manufactura del bacalao señala que tampoco conoce a la empresa demandante “ya que no les consta haber firmado ningún contrato con ellos”. No obstante dicen intuir que “se puede tratar de la misma persona que ya ha tenido enfrentamientos con la anterior propiedad de la empresa”.