"Diseñamos esta gira como un repaso por estos doce años de absoluta locura"

Llegan a Vilagarcía en el marco de su última gira antes de un parón indefinida, supongo que serán más emotivos a nivel personal los conciertos, ¿cómo viven este momento? ¿quizás con una pizca de vértigo?

IVAN: Los vivimos con intensidad e ilusión, como siempre. Cuando tocamos pensamos en disfrutar nosotros lo más posible y de esa manera muy mal se tiene que dar para que toda esa energía no llegue al público. Y a su vez, el público nos lo devuelve con creces. Ahora más que nunca vivimos el momento y lo intentamos disfrutar al máximo.





¿Qué se podrá encontrar el público en el concierto del Atlantic Fest? ¿Habrá repaso por los grandes clásicos de IZAL?

Hemos diseñado esta última gira precisamente así, un repaso por estos doce años de absoluta locura, con cinco discos que nos han dado tantísimo. No queremos que se quede en el tintero ninguna canción que creamos que el público está esperando. Obviamente también con temas del último álbum pero sin centrarnos exclusivamente en él.





Su último disco se llama “Hogar”. ¿Qué significa hogar para los miembros de IZAL y cómo cambió ese concepto tras la pandemia?

HOGAR son las personas que siempre están y han estado ahí. Con las que no tienes que fingir, que saben perfectamente quién eres, que no te juzgan gratuitamente. Son el mundo real. Lo contrario al mundo digital. Eso no cambia por muchas pandemias que vengan.





Anuncian su parón justo después de un disco que supuso un cambio notable, tanto a nivel conceptual como instrumental, ¿fue algo pensado como punto y final o simplemente surgió?

Siempre intentamos que cada nuevo álbum sea precisamente eso: NUEVO. En este caso tuvimos más tiempo que nunca para explorar arreglos, producción… A nivel compositivo además está cargado de desnudez, de intimidad expuesta. Es un trabajo tremendamente emocionante para nosotros y así ha resultado ser también para el público. Nunca habíamos recibido mensajes tan apasionados.





Hablábamos de la pandemia, lo cierto es que tuvo un efecto muy impactante en nuestras vidas y también supuso un cambio en los conciertos, ¿qué supone para ustedes regresar a los grandes formatos y al contacto con el público?

IVAN: Supone volver a la vida tal y como la conocíamos. Ha sido un periodo muy complicado para todos y ahora que se ve la luz todo el mundo quiere recuperar su normalidad y recuperar el tiempo perdido.

Hablando de público, desde que se anunció la presencia de Izal en el Atlantic Fest la venta de entradas se disparó, ¿cómo valoran este calor del público? ¿Lo están notando en todos los lados?

El público estaba ansioso por retomar sus vidas. Sus vidas plenas. Sin las limitaciones impuestas por el dichoso virus. Y eso se está notando en este regreso de los grandes conciertos. Para nosotros además con el punto extra de suponer una despedida, lo que está convirtiendo cada noche en una auténtica locura emocional. Esta gira no la vamos a olvidar. Eso seguro.





¿Han actuado alguna vez en Arousa? ¿Conocen la zona?

IVAN: En Vilagarcia de Arousa no hemos tenido el placer de tocar. Nos encanta Galicia así que esperamos que sea una jornada inolvidable.