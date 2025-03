Diseños con encaje de Camariñas y Swarovski desde un taller de O Piñeiriño a las pasarelas

Un taller ubicado en el barrio de O Piñeiriño es el espacio desde el que la vilagarciana Luz Prado elabora sus diseños. Modista de profesión lo suyo no solo se limita a la costura, sino que también idea en su cabeza –y lo plasma después en la vida real– diseños que han podido verse sobre las pasarelas. Los últimos, precisamente, en el certamen de belleza Mrs. +30 Galicia, que se celebró este pasado fin de semana en Pontevedra. “Nesta gala foi a primeira vez que participei, pero xa son unha habitual noutros certames noutros sitios de Galicia”, explica Luz.



Al evento de Pontevedra viajó con un total de nueve diseños, todos ellos pensados para fiestas. “Si, non son modelos para andar a diario. Son de festa e para celebracións”, dice la vilagarciana.



Prado manifiesta que “utilizo para os deseños moito encaixe de Camariñas e tamén cristais de Swarovski”. De hecho uno de los diseños que llevó a Pontevedra es una capa, blanca, que lleva más de 2.000 cristales de esta conocida casa. “Parecen moitos, pero como son tan pequenos non parece cando o ves na prenda”, incide Luz.



La vilagarciana apunta que aunque la pasarelas suelen estar relacionadas con ropa muy extravagante y que muchos consideran poco ponible para el día a día la suya no es de estas características. “A ver, non é roupa que vaias a ver pola rúa nun día de a diario, pero non chama a atención”, dice.



Para la colección que se lució en el evento pontevedrés tardó tres semanas. “Avisáronme e xa me puxen a traballar nela. Non foi moito tempo”. Recalca que “collín as mellores pezas doutras coleccións e traballei nesta nova. Púxenlle colección Vega, precisamente pola estrella Vega”. El encaje de Camariñas y los cristales no son, de todas formas, los únicos materiales que trabaja esta profesional. “Tamén hai polipel, seda, lentejuelas...”, reseña.



Luz Prado asegura sentirme “moi orgullosa” de participar en el certamen pontevedrés y que la ganadora de la penúltima edición haya sido una de las elegidas para lucir uno de sus trabajos.



Aparte de diseñadora en su taller de As Pistas la vilagarciana también elabora prendas y hace arreglos de costura.

Luz Prado luce una de los modelos, una capa con cristales de Swarovski | MÓNICA FERREIRÓS



El certamen de belleza Mrs. + 30 Galicia se celebró en Pontevedra, en el hotel Galicia Palace y está dirigido a mujeres de más de 30, 40 y 50 años. En total hubo 25 participantes. Lo que buscan estas es posicionarse en el mundo de la moda o, por qué no, también en el de la televisión. Las diseñadoras como Luz ven una oportunidad de dar a conocer su trabajo más allá de las paredes de su propio taller que, es al mismo tiempo, una escuela.



Luz Prado indica que se siente cómoda en el mundo del diseño y que, además, poder participar en certámenes de estas características o incluso en otros de tipo más benéfico es una forma de “dar a conocer o meu traballo”.



Lo suyo, asegura, es ponerse a idear nuevas creaciones y también hacerlas realidad. Una pasión que lleva años practicando y con la que disfruta cada día desde O Piñeiriño.