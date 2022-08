Dudas entre clientes y vendedores el primer día de mercadillo con coches

El primer día de convivencia entre los puestos del mercadillo ambulante y el tráfico rodado en la calle Alexandre Bóveda transcurrió más o menos como se esperaba: dudas entre la clientela y los vendedores e incertidumbre sobre si este modelo de convivencia es sostenible en el tiempo. Por el momento –y a modo de ir adaptando la zona a las nuevas circunstancias– en Alexandre Bóveda se mantendrá un solo carril de circulación, de salida del centro urbano hacia Valle-Inclán. En septiembre la situación mudará y serán dos los sentidos que los vehículos a motor podrán utilizar sin restricciones. Ayer se estrenaba este modelo con algunos peatones confundidos –y circulando por los carriles reservados para el paso de coches– y vendedores que no acaban de ver claro el nuevo sistema impulsado desde Ravella. En todo caso desde el gobierno local entienden que mantener el tráfico todos los días de la semana es vital para la fluidez en toda la ciudad, dado que sí es cierto que con la peatonalización de varias calles del centro cortar Alexandre Bóveda implicaría dividir la ciudad en dos.





Sobre la no ajena a la controversia convivencia entre coches y mercado se pronunciaba ayer desde En Común su portavoz Juan Fajardo. El izquierdista entiende que la puesta en marcha de esta decisión “demostra a negativa a escoitar á cidadanía e á oposición do grupo de goberno, posto que foi advertido en varias ocasións de que a medida non tería ningún resultado positivo e que causaría problemas de seguridade, como xa se demostrou o primeiro día”.





Fajardo cree que la decisión puede provocar una desgracia al introducir tráfico rodado en una zona por la que los peatones llevan años caminando los días de mercado, además de que augura que será muy perjudicial para los puestos que venden en el entorno. De hecho Fajardo respalda “as críticas e protestas que se deron esa mesma mañá por parte dos afectados”, de ahí que pide al gobierno local que reconsidere su postura respecto a la reorganización de esta calle.





Está previsto en principio que en el mes de septiembre la calle pase a tener todos los días de la semana un doble sentido de circulación.