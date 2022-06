Educación se abre a tener en cuenta la demanda de Artes Plásticas en Carril

La Consellería de Educación hace un llamamiento a la tranquilidad en el IES O Carril y asegura que no habrá “cambios prácticos” con respecto a las asignaturas de la Vía de Música e Artes Plásticas. En este sentido, señalan que los alumnos “poderán seguir cursando materias do ámbito musical como ata o de agora” y que la situación será también la misma para el profesorado.





Desde la administración autonómica señalan que el próximo curso cambia la estructura del Bachillerato, al entrar en vigor la nueva ley estatal. “No caso de Artes, coa anterior lei só existía unha modalidade. Agora haberá dúas: Música e Plásticas”.





En el caso del IES O Carril, desde Educación inciden en que había autorizada una vía de Música, “pero na práctica non se daba posto, xa que tan só impartían un par de materias de música. A situación vaise manter coa nova lei e esas materias de Música poderán seguir ofertándose como optativas”.





Eso sí, desde la Consellería de Román Rodríguez abren la puerta a cambios y aseguran que están dispuestos a estudiar “as necesidades que xurdan e implementar as melloras que sexan necesarias”. Fue hace unos días cuando la inspección educativa comunicó al centro la supresión de la vía de Artes Plásticas.





Un centro pionero

Una medida que la dirección del instituto pide que se “reconsidere” y muestran en un comunicado el “malestar” y el “desagrado” por no poder ofertar la vía que, aseguran, no

es equivalente a unas asignaturas optativas.





“O noso centro é pioneiro nesta vía e o único instituto do Salnés e do Barbanza con oferta educativa nas dúas vías da modalidade de Artes”, apuntan desde el equipo directivo. Señalan, asimismo, que siempre contaron con alumnado y recursos para impartir esta modalidad y que siempre hubo demanda. De hecho, durante el presente curso académico se están impartiendo las materias de Artes Escénicas, Historia da Música e da Danza, Linguaxe e Práctica Música y Música e Expresión Vocal. Por todo ello, desde la dirección del centro piden a la Consellería de Educación que “reconsideren” su decisión y que “non se prive ao alumnado do IES O Carril, procedente dun entorno tan amplo e con concelos tan históricamente ligados á cultura artística musical e dramática” de la posibilidad de optar a dicha vía.