Educación frena la dimisión en bloque de la directiva del colegio de Faxilde

El equipo directivo del colegio de Faxilde presentó ayer la dimisión en bloque, alegando “falta de confianza” de la Consellería de Educación que, sin embargo, hoy no aceptó estas marchas y se comprometió a estudiar sus demandas. De forma verbal, explican desde el centro, la administración apunta a que se dotará el centro de un profesor a mayores, pero por escrito solo aseguran que se “están a analizar as necesidades educativas específicas”.



Eso es, precisamente, lo que el equipo docente y, concretamente, el directivo, lleva pidiendo desde el inicio de curso ante una situación que definen de “insostenible” y que ya tiene a cuatro profesores de baja médica.

Un total de 206 alumnos, con el 31 por ciento con necesidades especiales y varios, que acaban de llegar, todavía sin diagnosticar (precisamente por falta de recursos para hacerlo), son las cifras que están sobre la mesa.



Pero la realidad la explican desde una dirección que lleva siete años al pie del cañón y que, aseguran, ya no pueden más. “En estos momentos tenemos 18 niños que necesitan cuidador. Hay uno con grado de dependencia tres que, por ley, necesitaría uno para él solo”, explica Dolores Miramontes, jefa de estudios, que junto a Alexia Rodríguez, directora, y Marcos Lago, secretario, presentó la renuncia en la tarde del jueves.



En el centro, explican, incluso hay un “aula de educación encubierta”. Se refieren a que, en esta clase, hay cinco niños con trastornos del espectro autista, dos con un ochenta por ciento de discapacidad, tres que no hablan y “otros quince a los que también hay que atender”. Y, al final, “ni atiendes a unos ni a otros”.

Menos personal que en el curso pasado

Son 25 los profesores con los que cuenta el centro en este curso, dos menos que el año anterior y cuatro alumnos más con necesidades especiales, sin tener en cuenta a los que están todavía por diagnosticar. “La orientadora está haciendo de cuidadora, por lo que no puede hacer informes”, explica Miramontes.



Son varios los episodios difíciles que se han vivido en el centro en lo que va de cursos, ya que algunos niños, bastante pequeños, arrojan objetos. Los docentes están preocupados, en primer lugar, por los alumnos y porque la situación culmina en “la pescadilla que se muerde la cola”, ya que al no recibir el tratamiento adecuado estos niños retroceden y también hacen retroceder al resto. “Hay una profesora de Pedagoxía Terapéutica que en una hora tiene que atender a cinco niños, tres con un intercomunicador” porque tienen problemas de habla.



El equipo directivo lleva desde el inicio de curso reclamando un personal que ya se le quedaba cojo el año pasado. “Ya entonces pedíamos un PT y un AL más”, explica Miramontes. A cambio, tienen un PT menos. La dirección explica que en la reunión que tuvieron, recientemente, las familias con la Consellería “nos culpaban de todo, diciendo que no optimizábamos los recursos”. Fue por esta “falta de confianza” por lo que decidieron presentar la dimisión, “para que vengan ellos a optimizarlos (los recursos) a ver si los encuentran”, apunta Miramontes.

Comunicado de la Xunta

La jefa de estudios y el secretario comparecieron al mediodía para explicar la situación y anunciar la dimisión. Advirtieron ya entonces de que la directora se encontraba en Inspección y que había posibilidades de que no admitiesen la renuncia. Así lo confirmó la Xefatura Territorial en un comunicado, a primera hora de la tarde.



“A dirección territorial da Consellería de Educación en Pontevedra non vai aceptar a dimisión do equipo directivo do CEIP de Vilaxoán. De feito, atendéuselles esta mesma mañán na Dirección Territorial da Consellería e estamos a traballar, en conxunto con eles, para reconducir a situación”.



Lo que piden desde el centro de Vilaxoán es una cuidadora y un profesor de Pedagoxía Terapéutica a mayores de los que tienen, pero sobre este último aspecto señalan que están dispuestos a que sea un docente a mayores, aunque no sea para necesidades especiales.



“Neste momento, o Equipo de Orientación Específico provincial, xunto coa dirección do centro e a Inspección Educativa, están a analizar as necesidades educativas especiais do alumnado do centro. De feito, o Equipo de Orientación Específico pronvicial desprazouse ata o centro para analizar determinados casos”, señalan desde la Consellería, que incide en que también se está trabajando con la orientadora y la dirección del colegio para “mellorar a distribución do horario de atención á diversidade”.