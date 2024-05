Educación ve "insuficiente para os currículos" la jornada continua en el instituto de Carril

La Consellería de Educación considera “insifuciente para os currículos” la jornada continua en Carril, por lo que se mantendrá la hora y media que se da los martes por la tarde en el centro. Señalan desde la administración autonómica que así se establece, por norma general, en los centros de Educación Secundaria de Galicia.



No parece, pues, que se vaya a cumplir lo aprobado en el Parlamento gallego, a instancias del diputado socialista Julio Torrado, en noviembre del año pasado y que contó con el visto bueno del grupo popular. La comunidad educativa carrilexa y, en concreto, el equipo directivo, llevaban meses esperando a que desde la administración autonómica se diesen instrucciones sobre cómo sería el próximo curso.



La consellería que dirige Román Rodríguez se pronunció ayer, amparándose en la Orden del 29 de mayo de 2008 que regula jornada y sus posibles cambios en todos los centros sostenidos con fondos públicos.

“As modificacións da xornada lectiva autorízanse por petición dos centros, seguindo o procedemento e sempre que cumpran todos os requisitos que establece a mencionada orde”, señalan desde Educación.



Más en concreto, los centros de educación secundaria, como el instituto carrilexo, “non teñen xornada única de mañá, debido a que é insuficiente para os currículos”, señalan desde el departamento de Rodríguez.



“Isto ocorre tamén no caso do IES de Carril que ten xornada de mañá todos os días, agás os martes, nos que tamén ten xornada lectiva entre as 16:30 e as 18:10 horas da tarde”, apuntan desde la administración autonómica.



La Xunta señala, con respecto al caso carrilexo, que “o que si se fixo foi adaptar algunhas rutas de transporte para que dispuxeran de tempo para chegar aos seus domicilios, xantar e retornar ao centro escolar as tardes dos martes, atendendo ás peticións da comunidade educativa”.

Luz verde en el claustro y el Consello Escolar

La jornada continua en Carril es una reivindicación de muchos años, que la comunidad educativa pareció acariciar con los dedos a finales del año pasado, cuando todas las fuerzas del Parlamento votaron a favor de la iniciativa para implantarla.



De hecho, siguieron todos los pasos que se le requirieron desde la administración autonómica, como votar la medida tanto en el Claustro como en el Consello Escolar. Fue aprobada por unanimidad y así se lo trasladaron a la administración autonómica, sin que hasta ahora recibieran ningún tipo de respuesta.



Ya con los preparativos del próximo curso muy encima y a punto de culminar el presente año escolar, los nervios eran evidentes en el centro. La Consellería de Educación, sin embargo, no prevé ningún cambio con respecto a la jornada escolar para el curso 2024-25 en el centro carrilexo, al considerar que sería insuficiente para los currículums en un centro en el que se imparten ESO y Bachillerato