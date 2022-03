Los efectos de la pandemia y la guerra en las reformas previstas por el Gobierno

La incertidumbre generada por la invasión de Rusia a Ucrania ha suscitado una situación descontrolada por la alta inflación y tipos de interés.





A nivel laboral el año comenzaba con una subida del SMI, fijado en el plan 2023 pactado con Europa hasta alcanzar la cuantía de 1200€ por 14 mensualidades. El tablero de juego se ha visto modificado, en primer lugar por la pandemia y ahora por la amenaza de una tercera guerra mundial.





La realidad es que para este año, además de la reforma laboral ya aprobada se espera ejecutar la llamada “reforma Escrivá” a lo largo del ejercicio 2022. Los primeros cambios ya se han llevado a cabo como es la subida de las pensiones teniendo en cuenta la inflación. Una de las modificaciones que ya ha sido aprobada en consejo de ministros son los nuevos planes complementarios de pensiones con aportaciones limitadas por coeficientes para los propios empleados, que dependen de la aportación realizada por el empresario.





En lo relativo a las pensiones y más polémica es la entrada en vigor de la ampliación del cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación, pasando de 25 a 35 años con lo que la cuantía en la mayoría de los casos se vería minorada.





En relación a las cotizaciones se está desarrollando un nuevo sistema de cuotas para los autónomos, siguiendo la línea europea, donde los autónomos la cuota se encuentra vinculada a los ingresos reales, por el momento esta medida no ha prosperado. La iniciativa partía de 12 tramos diferentes que los autónomos podrían modificar hasta 6 veces en el año, de llevarse a cabo la adaptación a este nuevo sistema de cotización se haría paulatinamente, las cuotas oscilarían entre los 200 y los 1123€ en función de los ingresos declarados.





La segunda gran reforma en el tintero es la reforma fiscal con la factura electrónica como principal novedad, hasta el momento, el libro blanco de sugerencias del comité de expertos en materia fiscal propone subida fiscal a las clases medias, por medio de la armonización patrimonial e incremento del impuesto de sociedades, pero la propia ministra María Jesús Montero ha declarado que no es el momento de llevarlo a la práctica.





En el escenario de amenaza de guerra se está estudiando la posibilidad de rebajar el IVA de energía e hidrocarburos, acuerdo al que han llegado en la conferencia de presidentes autonómicos y que se llevará a consejo de ministros el próximo martes 29 de marzo.





Además de la subida del Impuesto sobre de la Renta de las Personas Físicas en el libro blanco se contempla la eliminación de incentivos fiscales en el rendimiento neto del capital inmobiliario por arrendamiento de viviendas.





Respecto a este último sector, el de compra venta de vivienda pese al momento de incertidumbre en el que nos encontramos, la compra de vivienda se está viendo favorecida hasta el momento por las condiciones de financiación favorables.





Los precios de las viviendas este 2022 han llegado a caer en este primer trimestre comparado con el cuarto trimestre de 2021, los precios de los inmuebles se están estabilizando y viene promovido por el acceso a crédito por parte de las entidades bancarias ya que las condiciones de financiación están siendo buenas con tipos bajos y favorables para contratar hipoteca.





La vivienda de segunda mano se espera que mantenga su precio e incluso llegue a abaratarse, lo que está en crecida son los precios de inmuebles de obra nueva debido a los problemas del sector de la construcción por déficit de mano de obra, el alza de los precios de los materiales y la escasez de materias primas empujado por la gran demanda, la oferta de obra nueva no cubre la demanda.





Los bajos tipos de interés se incrementarán por las medidas para combatir la inflación, pero será de manera gradual y con tendencia a estabilizarse, la situación por el momento es favorable y es buen momento para comprar una vivienda, lo que si se debe de tener en cuenta es el nuevo valor de referencia de la Dirección General de Catastro, tal y como tratábamos en artículos anteriores, el contribuyente liquidará algunos de los impuestos por el valor de mercado y no por lo que le ha costado, tomando el valor de referencia de la Dirección General de Catastro que será calculado no teniendo él cuenta el estado de conservación, si está reformado o no y/o ubicación privilegiada en primera línea de playa.





Este valor se calculará en función de las compraventas efectuadas ante notario y se determinará año a año en todos los municipios teniendo en cuenta los datos de las transacciones realizadas.





La diferencia, es que el valor catastral de un inmueble se calcula dependiendo del municipio, localización, antigüedad, estado…y el nuevo valor de referencia de Catastro en el caso de que se escriture por un valor inferior, la hacienda autonómica le hará tributar por el valor que indique la nueva valoración con la

consecuente sanción.





Conviene recordar que es el contribuyente en caso de recurrir el valor de referencia el que debe demostrar y acreditar que el valor de referencia de Catastro no se corresponde con el de mercado de su inmueble. Pueden ampliar la información en nuestro anterior artículo “Impuestos ocultos en los inmuebles de segunda mano”.





*Asesora Laboral en INTER Asesoría