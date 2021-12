Dos empresas presentan ofertas al suministro de bicis y estaciones para el VaiBike

El concurso convocado por el Concello para adjudicar el suministro de bicicletas y estaciones para el nuevo y ampliado VaiBike ya cerró su plazo de presentación, a lo largo del cual concurrieron dos empresas.



Con este contrato, cuyo precio de licitación asciende a 178.505 euros, se triplicarán los puntos de préstamo de las bicicletas, que pasarán de cinco a 16. Además, se renovará todo el parque móvil, que pasará a tener 79 vehículos, cuatro de ellos del modelo “handbike”, es decir, adaptado para el uso con silla de ruedas.



Las once nuevas estaciones se situarán en O Rial, O Freixo, en el entorno de los edificios de As Gaivotas, en el nuevo paseo marítimo a Canelas, en el campo Manuel Jiménez, en Fexdega, en As Carolinas, en la Rúa San Roque (en las inmediaciones del Castro Alobre), en la Praza de Ravella, en la Praia da Compostela y en el entorno del IES de Carril.



Fuentes municipales señalan que este programa se enmarca en las estrategias políticas que se promueve desde la UE y que, por ello, se financia con fondos europeos. De forma paralela, y con la misma fuente de financiación, se están construyendo las ciclovías, recuerdan desde Ravella.



La adjudicación de este contrato no supondrá la puesta en marcha inmediata del servicio, ya que antes será necesario resolver su gestión, ya que en esta ocasión el gobierno local optó por separar ambas cuestiones.