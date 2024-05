Los envidiables 100 años de Emilio Álvarez

Cien años no se cumplen todos los días y menos con una vitalidad envidiable. De ello sí puede presumir Emilio Álvarez, nacido en Ourense y afincado en Vigo, pero con una relación familiar directa con Vilagarcía. Policía jubilado tuvo dos hijos y ahora puede presumir de que su familia suma cuatro nietos y tres bisnietos. Como a los 100 años no se llega todos los días sus allegados decidieron montarle una gran fiesta para celebrarlo. Reservaron en el restaurante meañés A Quinta de San Amaro y allí se lo pasaron en grande. Su nieto Javier Nieves apunta que “la gracia no es solo llegar, sino también como uno llega”.



De hecho habla de que su abuelo se mantiene totalmente activo en su día a día, que no usa gafas más que para leer y que muy pocos le echan los años que tiene. “Mi padre parece que tiene más años que él”, indica Javier. Apunta que a su abuelo le encanta “estar con las plantas, con sus herramientas” y que “de cabeza está estupendamente”. Un orgullo para toda su familia, que quiso prepararle la gran fiesta que se merece. No todos pudieron estar, pero por eso elaboraron un vídeo “muy bonito” en el que aquellos que no pudieron acercarse a Meaño les mandaron buenos deseos y felicitaciones.