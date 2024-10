Esperas de hasta 18 días para ir al médico en Vilagarcía, con cinco bajas en el turno de mañana del centro de salud

El centro de salud de Vilagarcía registra esperas de hasta 18 y 21 días, debido a una situación “puntual”, indican desde el Servizo Galego de Saúde, al haber cinco médicos de baja. Se trata, en cualquier caso, de un problema que se viene registrando al menos desde principios del pasado mes y que, por el momento, no se ha solventado.



Los afectados se quejan de que pedir cita para el médico de familia se ha convertido en una auténtica odisea. La situación es diferente para los que tienen consulta por la mañana y los que la pasan por la tarde, siendo estos últimos los que suelen encontrar menos dificultades para una cita con su doctor o doctora. De hecho, las comparaciones son odiosas y hay casos de pacientes que tienen cita por la tarde que llegan a encontrar cita para el día siguiente o para dentro de dos.



Muy diferente con los que tienen consulta por las mañanas. “Tengo que esperar hasta 18 días”, apunta una joven. Otra, con aún menos suerte, no consigue cita hasta 21 jornadas después de haberla pedido. La media se sitúa entre los diez y los catorce días, pero con menos de una semana es muy difícil encontrar cita, salvo que haya hueco en la agenda del facultativo.



Una situación que no niegan desde el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, desde donde indican que “se está dando una situación puntual de cobertura en San Roque, dado que actualmente hay cinco bajas de profesionales en el turno de mañana”, que el Sergas cubre “con prolongaciones de jornada del resto de profesionales para poder dar continuidad a la asistencia”.



Esta situación provoca estas esperas anómalas, tratándose de la época que es y, sobre todo, cuando en la temporada estival las esperas en el centro de salud de San Roque estuvieron muy por debajo de los conflictos que se dieron durante otros veranos.



Otros casos

Pero el centro de salud de San Roque no es el único en el que existen problemas para pedir cita. En el de Caldas, también hay quejas porque, algunos usuarios, no consiguen pasar consulta con el médico de familia antes de catorce días desde que la solicitan. En Vilanova, una usuaria del servicio de Psiquiatría explica que tenía, desde marzo, una cita para septiembre pero que se la anularon sin día. Lo mismo le sucede a una mujer que tenía una radiografía para el jueves en el Hospital do Salnés y que, unas horas antes de la cita, recibió una llamada en la que se le comunicaba que se anulaba porque el aparato estaba estropeado. La mujer ya puso una queja en Atención al Paciente, pero también quería denunciarlo públicamente, porque considera que se trata de una situación que afecta “a la salud” y que deberían buscar una solución.



En cuanto a la atención hospitalaria, también se registran problemas. En Montecelo, la congestión se da en las especialidades, como Ginecología. Los usuarios están recibiendo llamadas por parte del centro pontevedrés por las que se derivan sus pruebas y consultas al Hospital do Salnés. Una situación que genera alguna que otra molestia, pero también incertidumbre.



El Sergas señala, a este respecto, que “dado que el distrito de O Salnés pertenece a la misma área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, en lo que respecta apacientes de Ginecología se están derivando a los que viven en zonas próximas al propio distrito para mejorar los tiempos de atención”.